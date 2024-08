Notícia

MP de Contas questiona julgamento do TCU sobre relógio de Lula que pode favorecer Bolsonaro Tribunal de Contas da União decidiu, no início do mês, que Lula poderia ficar com relógio de R$ 60 mil ganhado há quase 20 anos; decisão pode beneficiar Jair Bolsonaro em caso das joias