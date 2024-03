Ministério Público recebe em média seis denúncias por dia relacionadas às eleições em todo País

Em ano de eleições municipais, o Ministério Público Federal (MPF), por meio das promotorias eleitorais em todo o país, já registra cerca de 400 denúncias envolvendo políticos e partidos em irregularidades no período de pré-campanha, segundo dados do Portal da Transparência. A média é de seis notícias de fato por dia enviadas aos procuradores da República nestes primeiros meses do ano.

Os pedidos de investigação envolvem supostos atos de utilização de banner, confecção, utilização e distribuição de brinde, uso indevido de meio de comunicação, abuso de poder econômico ou político e divulgação de pesquisa eleitoral sem registro. A partir da notícia de fato, o Ministério Público avalia se há indícios para abertura de inquérito que possam embasar uma apuração.

Notícia de Fato encaminhada para MPF em São Paulo aponta para suposta confecção e distribuição de brinde de campanha Foto: MPF/Divulgação

PUBLICIDADE De acordo com o calendário eleitoral, a campanha só pode ser iniciada no dia 16 de agosto. A campanha antecipada pode acarretar uma multa aos pré-candidatos depois da comprovação da prática ilegal. O valor da punição pecuniária varia entre R$ 5 mil a R$ 25 mil. Mas, a depender do gasto com a propaganda ilegal, o valor aumenta. Rodrigo Cândido Nunes, advogado especialista em direito eleitoral com atuação no Distrito Federal, explica que o candidato será enquadrado se o pedido de voto ocorrer de maneira direta. “Na hipótese de o pré-candidato descumprir as normas e fazer propaganda antecipada, ou seja, com pedido ostensivo e explícito de votos antes do início do período eleitoral, estará sujeito a multa”, disse.

Nunes alerta para o abuso de poder econômico, que pode deixar o candidato com candidatura impugnada para o pleito, como distribuição de cestas básicas, por exemplo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o abuso de poder econômico “se refere à utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições”.

'Santinho' eleitoral só pode ser distribuído durante período de campanha, que começa no dia 16 de agosto Foto: Tiago Queiroz /Estadão

O advogado Enzo Peixoto de Almeida, que atua em Minas Gerais, cita que “a propaganda eleitoral antecipada é uma ilegalidade, fere a isonomia entre os candidatos, provocando um desequilíbrio no pleito, tanto entre os possíveis candidatos, como também entre os partidos políticos, haja vista que todos devem ser tratados de forma igualitária, respeitando o início oficial de suas propagandas e as normas gerais válidas para todos os concorrentes”.

O Estadão apurou que a prática não incomoda determinados candidatos, principalmente aqueles que podem arcar com as multas. A preocupação é não cometer ato que configure abuso de poder econômico ou político - o que pode impugnar a candidatura do candidato. No entanto, a advogada Gisele Branco, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/RJ e da OAB da Barra da Tijuca, lembra que o valor da multa pode ser maior, a depender do ato ilegal praticado por um possível candidato.

“A punição pode ser maior e equivaler ao custo da propaganda. Se a pessoa faz campanha antecipada envolvendo custo muito alto, pode ser que o Tribunal avalie e aplique a multa de acordo com o custo da propaganda. E se em uma propagada pessoal em que se gasta R$ 1 milhão, por exemplo, e consegue bastante votos, você só penaliza ela com multa de R$ 25 mil? Será uma penalidade? Às vezes vale a pena para a pessoa gastar R$ 1 milhão e pagar R$ 25 mil (de multa) e ainda ter o retorno que será bom. Então, tudo deve ser avaliado para saber qual dano aquilo gerou, qual desequilibrou ao pleito e, assim, aplicar a penalidade de acordo com o desequilíbrio”, afirmou a especialista em direito eleitoral.

Calendário do TSE: campanha com pedido de voto pode ocorrer a partir do dia 16 de agosto Foto: Wilton Junior/Estadão

Marqueteiro diz que imagem de candidato fica prejudicada com campanha antecipada

Ary Engracia, marqueteiro com MBA em comunicação política e marketing eleitoral pela Universidade de São Paulo (USP), diz que o candidato ser enquadrado em campanha antecipada prejudica a construção de imagem e reputação.

“Para o candidato, o momento atual é criar reputação. Nós falamos para os clientes que pré-campanha não é para pedir voto. Tem que levar ao eleitor ‘quem sou eu?’, ‘o que eu defendo?’, ‘quais minhas bandeiras?’. Por exemplo, um candidato a vereador não tem que falar sobre todos os problemas da cidade. Ele vai ter as bandeiras que ele defende, como causa animal. Não adianta falar sobre geração de emprego, sobre esporte, porque o eleitorado quer saber daquela situação”, afirmou Engracia.

“Eu crio reputação e se eu sou candidato que já estou infringido a lei, como fica a reputação? A imagem vai ficar prejudicada. O momento é de planejamento, criar base de dados, criar reputação e defender suas bandeiras. Ninguém ganha de véspera”, concluiu.