Ministério da Saúde demite coordenador de distrito indígena após denúncias de assédio

É mais um caso de acusação de assédio sexual envolvendo servidores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No mês passado, o então ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, perdeu o cargo após denúncias de assédio sexual feitas à ONG Me Too Brasil contra ele virem à tona. Entre as vítimas estaria a ministra Igualdade Racial, Anielle Franco. Almeida vem negando as acusações desde então.

Apurinã era alvo de denúncias desde 2023, quando assumiu o cargo. No ano passado, mulheres procuraram um vereador da cidade amazonense de Lábrea, onde fica localizado o distrito sanitário, para relatar os episódios. As acusações chegaram a ser levadas para sessão plenária da Câmara do município em outubro.