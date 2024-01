Ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, passa mal e será internada em São Paulo

BRASÍLIA - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, passou mal durante uma agenda em Brasília nesta quinta-feira, 25, e será internada em São Paulo para a realização de uma bateria de exames. Ela estava em uma oficina realizada no Ministério do Meio Ambiente quando precisou de um atendimento médico emergencial.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, passou mal e será internada em São Paulo Foto: Estevam Rafael / Agência Brasil

No evento, Guajajara estava acompanhada da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para a realização de uma cerimônia de formação profissional de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. Na manhã desta sexta-feira, 26, ela deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) não informou o motivo do adoecimento da ministra.