Ministro da CGU dá dicas culturais: canção preferida do amigo falecido e série de detetives dos EUA

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), o advogado Vinicius Marques de Carvalho, escolheu uma lembrança afetiva de um amigo morto tragicamente há pouco mais de dois anos e lições sobre governança para compartilhar com quem quer apreciar um bom livro e uma boa música. Carvalho é a autoridade da semana participando do Para ver, ouvir e pensar, do Estadão. Ele ainda indica uma série da HBO sobre o trabalho policial nos Estados Unidos.

Eis as dicas do ministro:

Um livro, ou dois

Responsável pela fiscalização de gastos do governo, da transparência dos ministérios e também das estatais e com responsabilidade de dar a palavra final em casos de punição de servidores públicos envolvidos em irregularidades, o chefe da CGU indica como primeira leitura um livro sobre governança: The quality of government. Ele mesmo explica que a obra trata do combate à corrupção, mas sem a percepção limitada de apenas punir.

“Estou lendo esse livre sobre tratamento da corrupção como um problema complexo e não só na lógica do punitivismo. Há uma série de abordagens indiretas que têm impacto positivo no combate à corrupção como o enfrentamento da desigualdade e na criação de melhora da relação do Estado com a sociedade”, disse Carvalho.

Capa de um dos livros recomendados pelo ministro da CGU, Vinicius de Carvalho

Ele também indica uma segunda leitura. A biografia do advogado Diogo Sant’Ana, que morreu eletrocutado ao tocar numa cerca em Florianópolis no réveillon de 2021. A alegria é uma responsabilidade política é da autoria de Camilo Vannuchi.

Diogo foi colega de faculdade do ministro e seu sócio em um escritório de advocacia onde atuavam na defesa de uma associação de catadores de lixo.

Capa da biografia recomendada pelo ministro da CGU

Uma série

A escolha de produção cinematográfica do ministro é a série The Wire, lançada em 2002 pela HBO. A produção aborda o trabalho de detetives que atuam no combate ao tráfico na cidade de Baltimore, nos EUA.

Jimmy McNulty (Dominic West), Bunk Moreland (Wendell Pierce) e Kima Greggs (Sonja Sohn), sob o comando do tenente Cedirc Daniels (Lance Reddick), tentam combater o mundo do tráfico em Baltimore, liderado pelo perigoso Stringer Bell (Idris Elba). Eles têm como principal “arma” no combate as escutas telefônicas.

Uma música

A canção que o ministro indica se deve também a lembrança de Diogo Sant’Ana. Carvalho cita a música “Meu lugar”, do sambista Arlindo Cruz. Diz a letra:

“O meu lugar é caminho de Ogum e Iansã

Lá tem samba até de manhã

Uma ginga em cada andar”

Carvalho explica a razão de sua escolha: “Era a música preferida do meu melhor amigo. Diogo foi meu colega de faculdade, sou padrinho dos filhos dele e faleceu num acidente trágico no dia 31 de dezembro. Ouço essa música mais hoje do que ouvia antes”.

Ficha técnica:

Livros: The quality of government, de Bo Rothstein, e A alegria é uma responsabilidade política, de Camilo Vannuchi

Uma série: The Wire, HBO, 2002

Uma música: Meu lugar, Arlindo Cruz