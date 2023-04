Múcio diz ver Lula ‘preocupado’ com MST, mas alega que negociações devem chegar a ‘bom termo’

ENVIADA ESPECIAL A LISBOA - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, condenou a estratégia do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que promoveu uma onda recente de invasões, inclusive em áreas produtivas da Suzano, no Espírito Santo, e de preservação e pesquisa, da Embrapa Semiárido, em Pernambuco. Ele ressaltou que vê o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ‘preocupado’, mas acredita que governo e sem-terra mantêm negociações que chegarão a “bom termo”.

Integrantes do MST fazem protesto diante do Monumento Antônio Tavares, às margens da BR-277, no Paraná; a ação fez parte do chamado "Abril Vermelho" ofensiva do movimento nas últimas semanas. Foto: MST-PR 19/04/2023

”Vejo o governo empenhado, vejo o presidente (Lula) preocupado e vejo o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) também preocupado”, disse o ministro. A percepção do governo é de que as invasões, que visavam pressionar pela aceleração do programa de reforma agrária, podem acabar tendo o efeito contrário e tendem a atrasar o cronograma que estava sendo montado.

Múcio está em Portugal acompanhando a primeira viagem do presidente Lula à Europa neste terceiro mandato. A comitiva conta com oito ministros que participarão, neste sábado, 22, da 13° Cimeira Portugal-Brasil, onde serão assinados diversos acordos entre os dois países nas áreas de Cultura, Educação, Saúde, Economia e Negócios e Tecnologia.

O ministro da Defesa se soma agora a outros colegas de Esplanada, que passaram a assumir tom mais crítico à ofensiva do movimento diante do desgaste gerado junto ao agronegócio e da tensão no próprio governo.

Na quinta-feira à noite, como mostrou o Estadão, o titular da Agricultura, Carlos Fávaro, cancelou agenda em Londres e, convocado por Lula, voltou às pressas ao Brasil para ajudar a contornar a crise. No fim da tarde de ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aceitou receber os líderes do movimento e ouviu novas exigências, mesmo sem que as propriedades tivessem sido desocupadas. A retirada das famílias em Aracruz, da fazenda da Suzano, teve início apenas hoje e só será concluída no próximo dia 27.