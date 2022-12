Ministro da Pesca de Lula, André de Paula votou a favor do impeachment e do teto de gastos

Anunciado por Luiz Inácio Lula da Silva como futuro ministro da Pesca, o deputado federal André de Paula (PSD) está em seu sexto mandato na Câmara dos Deputados. Ele foi indicado como o terceiro nome da legenda a assumir um cargo na Esplanada do governo petista, ao lado dos correligionários Carlos Fávaro (Agricultura) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Formado em Direito, André de Paula votou contra os interesses do PT em sessões importantes na Câmara dos Deputados. Ele foi a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que instituiu o teto de gastos, regra fiscal que será revista no governo Lula.

André de Paula (PSD) foi anunciado como ministro da Pesca nesta quinta-feira, 29. Foto: Paulo Sérgio/Agência Câmara

A indicação do deputado foi uma condição do PSD para apoiar a gestão petista no Congresso a partir do ano que vem. A sigla, que já tinha garantidas as pastas da Agricultura e Minas e Energia, não aceitou ter menos espaço que o MDB, que ficou Planejamento, Cidades e Transportes. Com a nomeação de André de Paula, a questão foi pacificada e o PSD deve aderir à base do governo.

André de Paula foi secretário estadual do Trabalho e Ação Social, da Produção Rural e Reforma Agrária e das Cidades em Pernambuco, seu Estado natal. Também já foi vereador e deputado estadual.

A Pesca perdeu o status de ministério durante a gestão Dilma Rousseff, quando foi incorporada à pasta da Agricultura. O desenho permaneceu o mesmo durante o governo de Jair Bolsonaro. A recriação do ministério foi promessa de campanha do petista.