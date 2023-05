Ministro de Lula cobra R$ 10 mil por almoço de seu aniversário

Convidados para a festa de aniversário do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, no sábado, 20, terão de fazer uma doação de R$ 10 mil ao PT. O valor será destinado ao Diretório Municipal de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O almoço é organizado pelo deputado estadual Luiz Fernando (PT), cotado para concorrer à prefeitura do município, em 2024.

No convite, é claro o pedido para que as transferências, que podem ser via Pix, sejam feitas diretamente na conta do diretório e por meio apenas de contas de pessoas físicas – condição para que a transação ocorra dentro da legalidade. Contribuições a partidos podem ser feitas a qualquer tempo desde que informadas corretamente na prestação de contas da legenda.

Almoço com ministro Luiz Marinho custa R$ 10 mil Foto: Reprodução

Questionada, a assessoria de imprensa do ministro não comentou o motivo do pedido do dinheiro e disse que o almoço é organizado pelo deputado Luiz Fernando. O convite, no entanto, traz a mensagem “Luiz Marinho convida”. Já o parlamentar afirmou ao Estadão que organiza um “almoço com empresários” com a finalidade de “levantar recursos para o Diretório Municipal do PT de São Bernardo do Campo”.

Marinho e Fernando têm base eleitoral em São Bernardo do Campo. O ministro foi prefeito do município – berço político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – entre 2009 e 2016. O parlamentar, por sua vez, pode ser indiretamente beneficiado pelas doações, caso oficialize sua candidatura no ano que vem. Ele é irmão de outro ministro: Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).

Apesar de o reduto eleitoral de ambos ser a cidade do ABC paulista, a festa vai ocorrer em um prédio na Rua João Cachoeira, no Itaim-Bibi, zona sul da capital. Segundo o próprio deputado, entre os convidados estão empresários. Marinho completará 64 anos neste sábado.

