Ministro do TSE manda tirar do ar ‘live’ em que Bolsonaro usou estrutura do Alvorada para campanha

BRASÍLIA – O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, mandou tirar do ar a “live” de quarta-feira, 21, em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez propaganda eleitoral para aliados usando a estrutura do Palácio da Alvorada. O magistrado, em decisão liminar (provisória) proferida nesta sexta, 23, também proibiu que o candidato à reeleição use recursos e instalações públicas para fazer transmissões com cunho eleitoral.

Leia também Com Ipespe, agregador Estadão Dados mostra Lula com 52% dos votos válidos, contra 36% de Bolsonaro

“Os indícios até aqui reunidos indicam que, no caso, tanto o imóvel destinado à residência oficial do presidente da República quanto os serviços de tradução para libras custeados com recursos públicos foram destinados à produção de material de campanha. Trata-se, ademais, de recursos inacessíveis a qualquer dos demais competidores”, escreveu Gonçalves.

Com 'live',Jair Bolsonaro usou estrutura do Palácio da Alvorada para fazer campanha para aliados

A decisão atende a pedido formulado pelo PDT, que moveu ação pedindo ainda que seja declarada a inelegibilidade e a cassação do registro da candidatura de Bolsonaro. O mérito das solicitações ainda será analisado pelo TSE.

A liminar barra uma estratégia eleitoral lançada por Bolsonaro para os últimos dias até o primeiro turno da votação. O mandatário prometeu tornar diárias as transmissões ao vivo que realiza às quintas-feiras para sua comunicação institucional.

Continua após a publicidade

Nas palavras do próprio presidente na última live, “pelo menos metade” do tempo das transmissões seria dedicado a um “horário eleitoral gratuito” porque há “muita coisa em jogo” nesta “reta final” da campanha.

“A jurisprudência do TSE orienta que, em prestígio à igualdade de condições entre as candidaturas, a captura de imagens de bens públicos para serem utilizadas na propaganda deve se ater aos espaços que sejam acessíveis a todas as pessoas, vedando-se que os agentes públicos se beneficiem da prerrogativa de adentrar em outros locais em razão do cargo e lá realizar gravações”, frisou o corregedor-geral.

Conforme a liminar, Bolsonaro não poderá usar o serviço de tradução de libras, o Alvorada, o Palácio do Planalto e demais instalações e serviços a que tem acesso em razão do cargo que ocupa. O descumprimento da decisão será punido com multa de R$ 20 mil por ato.