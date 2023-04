Ministro exige que servidores do GSI apresentem carteira de vacinação para trabalhar com Lula

BRASILIA - O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, anunciou nesta quinta-feira, 27, editará portaria para obrigar os servidores da pasta a apresentar a caderneta de vacinação com todos os registros atualizados. Em sua rede social, Cappelli disse que carteira será exigida para todos os servidores que atuarem na segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quem mantem contato com o presidente da República deve cumprir o que orientam as autoridades sanitárias”, escreveu Cappelli em sua conta oficial no Twitter.

Estamos editando portaria que obriga os servidores do GSI a apresentarem esquema vacinal atualizado da covid-19. Quem mantem contato com o presidente da República deve cumprir o que orientam as autoridades sanitárias. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) April 27, 2023

Durante a reunião de anúncios dos 100 dias, Lula prometeu que o governo iria cobrar dos visitantes e servidores do Palácio do Planalto que apresentem a carteira de vacinação com o registro de todas as doses exigidas para ter acesso ao prédio. Na ocasião, Lula disse que só vai trabalhar na Presidência “quem tiver cartão de vacina”.

“Pode até querer ficar doente, mas não pode transmitir para as outras pessoas”, disse Lula. “Ainda tem muita gente que não gosta da democracia impregnada aqui. Vamos conversar que, neste Palácio, não trabalhará ninguém que não tenha o cartão de vacina”, completou.

A medida anunciada por Cappelli ocorre no momento em que o GSI passa por um processo de exoneração em massa que tem sido classificado por assessores de Lula como o movimento de “desbolsonarização” da pasta.

Na última quarta-feira, 26, o ministro interino já havia determinado a exoneração de 29 servidores comissionados. Dentre eles estavam quatro secretários de áreas estratégicas do GSI. Nesta quinta-feira, Cappelli repetiu a medida e determinou a demissão de outras 58 pessoas com cargos nomeados por governos anteriores.