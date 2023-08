Flávio Dino chama candidatos da extrema-direita de ‘monstros’ e ‘aberrações’

O ministro da Justiça, Flávio Dino, chamou candidatos da extrema-direita de “monstros” e “aberrações”. Sem citar nomes, ele argumentou que políticos com esse posicionamento só chegam ao poder com o apoio de lideranças de centro e liberais, que, posteriormente, se arrependem da aliança.

“A história mostra: em eleições, os monstros de extrema-direita só chegam ao poder quando o centro e os liberais caminham com as aberrações. E quando o fazem, se arrependem”, afirmou no Twitter nesta segunda-feira, 14.

Um dia antes, neste domingo, 13, o economista Javier Milei, 51 anos, venceu as prévias argentinas, as PASO – Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias –, que são um termômetro para a disputa presidencial no país. Milei recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que enviou um vídeo para o argentino em que afirma existir semelhanças entre os dois.

Com 97% das urnas apuradas, Milei obteve 30,4% dos votos, seguido da coalizão de centro-direita Juntos por el Cambio (28,27%) e da coalizão da esquerda que governa o país Unión por la Pátria (27,27%). Na Argentina, além de atuar como um termômetro para a disputa presidencial, as prévias definem as chapas que vão concorrer à eleição presidencial do dia 22 de outubro.

Como mostrou o Estadão, semelhanças entre Bolsonaro e Milei foram traçadas desde o momento em que o argentino, até então parlamentar do Congresso, decidiu disputar as eleições presidenciais. Milei segue a mesma fórmula usada pelo ex-presidente brasileiro na campanha eleitoral de 2018: discursos contrários à esquerda – Bolsonaro se colocou contra petismo no Brasil, e Milei contra o kirchnerismo na Argentina –, posicionamento para se diferenciar de todos que já passaram pelo poder e defesa do livre mercado, da desregulamentação do comércio de armas e da ideia de “liberdade”.

Os dois políticos se apresentaram como candidatos à Presidência em momentos estratégicos em seus respectivos países. Assim como Bolsonaro fez em 2018, Milei se coloca como o candidato que será responsável pelo rompimento com o “sistema político tradicional”.

Javier Milei (à esq.) em imagem publicada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Foto: Reprodução/Redes Sociais Eduardo Bolsonaro

Assim, a insatisfação popular dos eleitores com os governos vigentes e a situação da economia serviram de munição para os dois candidatos nas campanhas de oposição e fizeram com que Bolsonaro e Milei saíssem da posição de desconhecidos ou pouco conhecidos pelo eleitorado e chegassem aos primeiros lugares na pesquisas eleitorais.

Além da dolarização da economia do país, Milei propõe o fim da educação gratuita e obrigatória, que seria substituída por um sistema de vouchers; uma gradual privatização do sistema de saúde; e o fim da educação sexual obrigatória – uma das pautas de costumes também defendida pelo ex-presidente brasileiro.