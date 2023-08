Ministro usa avião da FAB para curtir folga e aniversário da mulher com Lula e Janja no Pará

BRASÍLIA – O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, usou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir de Belém (PA) a Santarém (PA) comemorar o aniversário da mulher, alegando que voava “a serviço”. A viagem de Márcio Mâcedo em um voo comercial poderia custar até R$ 3,5 mil. Já o trecho em aeronave particular pode alcançar até R$ 70 mil.

A aeronave com 21 passageiros partiu na noite de sexta-feira, 4, com destino a Brasília. Antes, tomou o caminho a oeste para o ministro desembarcar na cidade onde ele passaria o fim de semana sem agendas públicas. Macêdo foi o único beneficiado com a “escala”. Todos os demais seguiam viagem de volta para a capital federal, ao sul do Pará.

O avião saiu de Belém às 22h50 de sexta-feira e desceu em Santarém à meia-noite de sábado. Com a parada para o desembarque de Márcio Macêdo na cidade do oeste paraense, o voo aterrissou na capital federal às 2h55. Entre os passageiros que tiveram que fazer a nova rota para atender apenas ao petista estavam o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, uma equipe do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e assessores do próprio Márcio Macêdo.

O ministro participou do primeiro dia do fórum Diálogos Amazônicos na sexta-feira, 4, em Belém. Ele chegou na capital do Pará pela manhã, com um grupo de ministros, e viajou à noite para Santarém onde estava sua mulher, a procuradora-chefe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Karina Marx Macêdo. No domingo, 6, ela completou 49 anos. Ela já estava em Santarém e não viajou com ele na aeronave oficial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, também estavam em Santarém. Karine e Janja são muito próximas. Lula não teve agenda oficial no sábado nem no domingo e repousou no distrito de Alter do Chão, um badalado destino turístico a cerca de 35 km do centro de Santarém.

Em uma rede social, Macêdo celebrou o aniversário da mulher com uma imagem feita pelo fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert, que viajou na comitiva do presidente. “Um aniversário com as cores, os sabores, os sons, os cheiros e os sentimentos do Pará. Esse Brasil é um país diverso e completo. Parabéns, meu amor!”, escreveu o ministro. Ele não publicou detalhes da rotina do fim de semana nem fotos com Lula.

As regras para o uso de avião da FAB

O uso de avião da FAB é regulamentado por decreto presidencial. O texto prevê uma ordem de prioridade. Primeiro, em casos de emergências médicas. Em seguida, quando há razões de segurança. Depois, viagens a serviço, ou seja, a trabalho.

As agendas oficiais do ministro só foram retomadas na segunda-feira, 7, em Santarém. Ele visitou um navio-hospital que oferece atendimento clínico e odontológico a comunidades ribeirinhas da região do Tapajós, com Lula, Janja e a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

“Também conheci de perto o trabalho em telemedicina do Ministério da Saúde, levando consulta de especialistas por meio da tecnologia sem (que) pacientes tenham que se deslocar até os consultórios”, escreveu.

Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência confirmou que o ministro cumpriu agenda pessoal em Santarém e que, para isso, utilizou uma escala de voo da FAB que retornava a Brasília. Destacou, ainda, que “não houve, no fim de semana, emissão de diárias, nenhum custo para os cofres públicos”. De um total de 21 passageiros, contudo, apenas o ministro desembarcou na cidade, o que demonstra que a escala foi apenas para atender ao compromisso particular do petista.

“O ministro Márcio ficou em Santarém. Os demais passageiros seguiram para Brasília. Na segunda, o ministro Márcio cumpriu agenda oficial em Santarém. E depois, de novo, voltou para Belém para agenda de trabalho”, diz a nota.

Agenda dedicada a ‘visita de cortesia’

Como mostrou o Estadão, Márcio Macêdo tem dedicado quase todo seu tempo à frente da Secretaria-Geral da Presidência para receber parlamentares do PT. Das 35 reuniões que aparecem na sua agenda de trabalho, 26 foram para encontros com seus colegas de partido. Uma grande parte é registrada como “visita de cortesia”, segundo os dados disponibilizados pela própria secretaria, que tem status de ministério.

Márcio Macêdo é biólogo, professor e técnico em Rádio e TV e foi deputado federal por Sergipe durante oito anos. O primeiro mandato durou de 2011 a 2015, e o segundo, de 2019 a 2023. Na campanha eleitoral vitoriosa de Lula em 2022, Macêdo atuou como tesoureiro.

A Secretaria-Geral está vinculada à Presidência e é responsável por “coordenar e articular as relações políticas do governo com os diferentes segmentos da sociedade civil e juventude”. Dentre suas atribuições, estão ainda “debater com a sociedade e com o Poder Executivo federal eventuais iniciativas de plebiscitos e referendos” e “fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo”.