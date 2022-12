Ministros de Lula: O que falta para definir os últimos nomes após escolha de Simone e Marina

BRASÍLIA - A quatro dias da posse, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda não conseguiu destravar as negociações políticas para completar a equipe ministerial. Há 16 pastas sem confirmação oficial. Lula tenta equilibrar os interesses do PT, as demandas dos aliados e o descontentamento dos partidos que ainda não foram contemplados na Esplanada dos Ministérios.

O petista tem adiado anúncios formais dos novos nomes e mantido conversas reservadas com lideranças partidárias. Nos últimos dias, elas envolveram três dos maiores partidos que prometem dar sustentação ao governo no Congresso: MDB, PSD e União Brasil.

Nesta terça-feira, 27, o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) aceitou o convite para comandar o Planejamento. Após longo impasse para encaixar Simone na equipe, ela sinalizou positivamente para assumir um ministério de perfil econômico e menos político, mesmo sem ter sob sua alçada bancos públicos ou o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Simone e Lula se reuniram em Brasília, mas o dia de ontem terminou sem pronunciamento sobre o assunto.

Simone Tebet e Marina Silva participaram ativamente da campanha presidencial de Lula. Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

“O detalhamento sobre a composição dos 16 ministérios está ainda em discussão com pessoas que o presidente quer convidar, dos vários segmentos, com as bancadas e partidos. Não tem nada definido em relação ao espaço que cada um possa ocupar”, disse Padilha.

O círculo mais próximo de Lula evita citar uma data específica para anúncios e afirma que a discussão com cada partido continua. Há intenção de atrair mais legendas do Centrão, que votaram a favor da pauta de Lula na reta final de 2022. O apoio será “reconhecido”, e interlocutores do presidente eleito garantem que a equipe estará completa para a posse em 1º de janeiro.

“Quero agradecer aos que votaram a favor da PEC do Bolsa Família e já sinalizaram interesse em participar e apoiar o governo, essa postura dos parlamentares está sendo considerada na montagem final do governo”, declarou Padilha.

Definido o destino de Tebet na Esplanada, o MDB já apresentou nomes ao presidente eleito, mas há debates internos na legenda sobre quem serão “seus ministros”, contemplando indicações das bancadas na Câmara e no Senado. Um deles será o ex-governador de Alagoas e senador eleito Renan Filho – mais cotado para assumir o Ministério dos Transportes.

O segundo, ligado aos deputados, deve ser o indicado para o Ministério das Cidades pelo MDB do Pará, que elegeu nove parlamentares. O clã Barbalho quer emplacar Jader Filho, com as bênçãos do governador Helder Barbalho, em vez de José Priante, nome mais forte na bancada.

Nessa disputa, o ex-presidente do Congresso Eunício Oliveira (CE) poderia voltar a ser ministro de Lula para solucionar o impasse, mas ele mesmo, que almeja a Integração Regional, sabe estar no fim da fila.

União Brasil

O ministério, no entanto, vem sendo negociado diretamente com o União Brasil, que reforçou o apoio ao nome do líder da bancada, Elmar Nascimento (BA). Ele era base do governo Bolsonaro e nome de oposição ao PT em seu Estado, mas vem negociando com o governo como indicado também do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Outro nome apresentado pela legenda é o da senadora eleita Professora Dorinha (TO). Ela teria agora mais apoio interno do que um terceiro indicado, com aval do ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP), o governador do Amapá Waldez Góes (PDT).

Elmar Nascimento fez oposição ao PT na Bahia, mas pode acabar ministro. Foto: Wilton Júnior/ Estadão - 20/02/2022

O PSD tinha três nomes ministeriáveis. O senador Carlos Fávaro (MT), provável titular da Agricultura, conforme mostrou o Estadão, é o mais consolidado. O senador Alexandre Silveira (MG), em fim de mandato, pode ser opção para Minas e Energia, com apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), aliado de Lula. A bancada da Câmara havia indicado o deputado Pedro Paulo (RJ), amigo do prefeito do Rio Eduardo Paes, um dos fiadores de seu nome.

Pedro Paulo poderia assumir o Turismo, mas enfrenta resistências e teria sido vetado, segundo líderes do PSD, por causa de uma denúncia de agressão contra a ex-mulher. O deputado nega o crime, e o caso foi arquivado no Supremo. Até a futura primeira-dama Janja da Silva teria se desagradado com a sugestão.

A Rede Sustentabilidade deve ser contemplada com o Ministério do Meio Ambiente, cujo nome escolhido é o da ex-ministra Marina Silva. A ideia de conselheiros de Lula é que ela abrigasse nomes do PV, que também reclama ter sido preterido. Marina recusou assumir a posição nova sugerida por ela mesma de Autoridade Nacional de Segurança Climática, por entender que o cargo deve ser exercido por alguém com perfil técnico. Interlocutores de Lula dizem que não faria sentido Mariana, deputada eleita por São Paulo, licenciar-se da Câmara para assumir um cargo sem status de ministra.

Lideranças do Avante, por exemplo, disseram que Lula havia prometido um tratamento melhor à legenda, pelo fato de ter retirado a pré-candidatura a presidente do deputado André Janones (MG), que fez parte da guerrilha digital pró-Lula contra o bolsonarismo. O Avante pleiteava a nomeação do deputado Luis Tibé (MG), presidente da legenda, para o Ministério do Turismo. O Solidariedade também reclama espaços, mas deve ficar no segundo escalão, em postos ligados ao Ministério do Trabalho, cujo chefe será o petista Luiz Marinho. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, é cotado para assumir a Previdência, mas a sigla resiste em aceitar a proposta.