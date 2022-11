Ministros do governo Lula: Veja os mais cotados para cada cargo

Publicidade

Com a equipe de transição formada e já atuando em Brasília, os nomes cotados para os principais ministérios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passam a ocupar espaço de destaque no debate político. A expectativa é de que sejam criados ou desmembrados até onze ministérios, elevando o número total de pastas dos atuais 23 para até 34. Assim, nomes já conhecidos da política brasileira - como Henrique Meirelles e Marina Silva - figuram ao lado de novatos no ambiente político, como Flora e Bela Gil, cotadas para assumir o posto anteriormente ocupado pelo marido e pai, Gilberto Gil, à frente da Cultura.

Leia também Lula põe Chioro, Temporão, David Uip, Alexandre Padilha e Humberto Costa para transição na saúde

Após a confirmação de equipes técnicas do governo de transição divididas em 31 setores, também tem sido levantada a hipótese de que esse desenho seja reproduzido na montagem da Esplanada dos Ministérios. Por enquanto, nenhum nome ou pasta foi confirmado oficialmente.

Até agora, existe a perspectiva de que três ministérios do governo Jair Bolsonaro (PL) sejam desmembrados em nove novos gabinetes. O Ministério da Economia dará lugar aos ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Comércio Exterior; o Ministério da Justiça e Segurança Pública abrirá espaço para as pastas da Justiça, da Segurança Pública e dos Povos Originários; e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos dará origem aos ministérios dos Direitos Humanos, da Mulher e da Igualdade Racial. Também devem ser recriados os ministérios da Cultura e da Pesca, atualmente reduzidos a secretarias.

Ministério da Fazenda

Fernando Haddad

Continua após a publicidade

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Advogado, é professor e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. É filiado ao PT.

Nome do ex-prefeito Fernando Haddad é especulado em pelo menos quatro ministérios do futuro governo Lula. Foto: Estadão Conteúdo

Alexandre Padilha

Médico, é deputado federal pelo PT de São Paulo. Foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT). Atuou na campanha de Lula junto ao empresariado, representando inclusive o então candidato em diversas reuniões.

Rui Costa

Economista, está no segundo mandato como governador da Bahia. Foi vereador de Salvador e deputado federal pela Bahia. É filiado ao PT.

Wellington Dias

Continua após a publicidade

Foi governador do Piauí por quatro mandatos, além de vereador em Teresina, deputado estadual deputado federal e acaba de ser eleito senador pelo PT piauiense.

Ex-senador pelo Piauí, Wellington Dias também compõe a equipe de transição. Foto: Carolina Antunes/PR

Henrique Meirelles

Economista e político. Foi ex-ministro da Fazenda do governo Temer, ex-presidente do Banco Central no governo Lula e ex-secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. É filiado ao PSD.

Geraldo Alckmin

Ex-governador de São Paulo, ex-deputado e ex-prefeito de Pindamonhangaba. Médico, foi eleito vice-presidente do governo Lula em 2022 após migrar do PSDB para o PSB. Ocupou o Executivo estadual paulista em quatro mandatos.

Persio Arida

Continua após a publicidade

Formulador do Plano Real e ex-presidente do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Historicamente, foi próximo ao PSDB

Ministério do Planejamento

Fernando Haddad

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Advogado, é professor e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. É filiado ao PT.

Aloizio Mercadante

Presidente da Fundação Perseu Abramo (FPA), órgão ligado à produção de conhecimento e ao pensamento econômico do PT. Foi senador (2011 a 2013) e ministro da Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Casa Civil durante o governo Dilma.

Gleisi Hoffmann

Continua após a publicidade

Presidente nacional do PT. Foi ministra-chefe da Casa Civil no governo Dilma e é deputada federal pelo PT do Paraná.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, compõe a equipe de transição e pode assumir um ministério a partir de 2023. Foto: Eraldo Peres/AP Photo

Rui Costa

Economista, está no segundo mandato como governador da Bahia. Foi vereador de Salvador e deputado federal pela Bahia. É filiado ao PT.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior

Josué Gomes da Silva

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). É filho de José Alencar, vice-presidente durante os dois primeiros governos Lula.

Continua após a publicidade

Márcio França

Político e advogado, filiado ao PSB. Foi prefeito de Santos e governador do Estado de São Paulo, após renúncia de Geraldo Alckmin em 2018.

Ministério da Justiça

Flávio Dino

Advogado, professor, ex-magistrado e político. Foi governador do Maranhão pelo PC do B, migrou para o PSB e foi eleito senador pelo Estado em 2022.

Ricardo Lewandowski

Jurista e magistrado. É ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e foi indicado por Lula em 2006. Sua aposentadoria na Corte é prevista para maio de 2023. Não tem filiação partidária.

Continua após a publicidade

Marco Aurélio Carvalho

Coordenador geral do Grupo Prerrogativas e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Faz parte do núcleo-duro de conselheiros de Lula.

Silvio Almeida

Advogado, filósofo e professor. É escritor do livro Racismo Estrutural.

Pierpaolo Bottini

Advogado e professor. É diretor de Direito Penal Econômico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e da Associação Internacional de Direito Penal.

Sérgio Renault

Advogado. É membro do Grupo Prerrogativas e foi assessor do Banco Mundial para o projeto de modernização do Poder Judiciário.

Ministério da Segurança Pública

Marcelo Freixo

Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ex-integrante do PSOL, migrou para o PSB. Presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias no Rio de Janeiro. Foi candidato ao governo do Estado em 2022, derrotado no segundo turno.

Flávio Dino

Advogado, professor, ex-magistrado e político. Foi governador do Maranhão pelo PC do B, migrou para o PSB e foi eleito senador pelo Estado em 2022.

Ministério dos Povos Originários

Sônia Guajajara

Indígena e política. Foi candidata a vice-presidente na chapa do PSOL em 2018 e eleita deputada federal por São Paulo em 2022.

Célia Xakriabpa

Índigena e política. Foi eleita deputada federal por Minas Gerais em 2022 pelo PSOL.

Beto Marubo

Ativista político e indígena. Foi companheiro de Bruno Pereira, indigenista assassinato no Vale do Javari, em 2022.

Ministério dos Direitos Humanos

-

Ministério da Mulher

-

Ministério da Igualdade Racial

-

Ministério da Cultura

Daniela Mercury

Cantora baiana. Esteve no comício da vitória de Lula ante Bolsonaro, na Avenida Paulista.

Flora Gil

Empresária e diretora. É mulher do cantor ex-ministro da Cultura Gilberto Gil.

Bela Gil

Culinarista e apresentadora de televisão. É filha do cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil.

Gabriel Chalita

Advogado, professor e político. Foi secretário da Educação do Estado de São Paulo no governo Geraldo Alkmin e candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Haddad, em 2016, representando o PDT. Então prefeito da capital paulista, Haddad não conseguiu se reeleger.

Marcelo Freixo

Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ex-integrante do PSOL, migrou para o PSB. Presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias no Rio de Janeiro. Foi candidato ao governo do Estado em 2022, derrotado no segundo turno. Também é cotado para a Segurança Pública.

Ministério da Pesca

-

Ministério do Trabalho e Previdência

-

Ministério da Agricultura

Neri Geller

Produtor rural, empresário e político. Foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e um dos poucos nomes do setor a apoiar Lula na disputa presidencial de 2022.

Carlos Fávaro

Agropecuarista e político. Tradicionalmente ligado a associações de produtores de soja, foi vice-governador de Mato Grosso e é senador pelo Estado, filiado ao PSD.

Simone Tebet

Senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul. Foi a quarta colocada no primeiro turno da eleição presidencial e manifestou apoio a Lula no segundo turno.

Tebet segura as mãos de Lula e Marina Silva em comício. À direita, a deputada federal eleita Dandara Tonantzin e Célia Xakriabpa, deputada federal eleita por Minas e possível nome para o Ministério dos Povos Originários. Foto: Douglas Magno/AFP

Advocacia-Geral da União

Jorge Messias

Procurador da Fazenda Nacional. Ficou conhecido em grampo da ex-presidente Dilma. Também atua na transição.

Silvio Almeida

Advogado, filósofo e professor. É escritor do livro Racismo Estrutural.

Secretaria de Relações Institucionais/Governo

Alexandre Padilha

Médico, é deputado federal pelo PT de São Paulo. Foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT). Atuou na campanha de Lula junto ao empresariado, representando inclusive o então candidato em diversas reuniões.

Casa Civil

Jaques Wagner

Senador pelo Estado da Bahia. Foi governador do Estado por dois mandatos e ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma. É bastante próximo a Lula.

Fernando Haddad

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Advogado, é professor e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. É filiado ao PT.

Wellington Dias

Foi governador do Piauí por quatro mandatos, além de vereador em Teresina, deputado estadual deputado federal e acaba de ser eleito senador pelo PT piauiense. Também é cotado para o Ministério da Fazenda.

Gleisi Hoffmann

Presidente nacional do PT. Foi ministra-chefe da Casa Civil no governo Dilma e é deputada federal pelo PT do Paraná. Também é cotada para o Planejamento.

Secretaria Geral da Presidência

Marco Aurélio Carvalho

Coordenador geral do Grupo Prerrogativas e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Também é cotado para a Justiça.

Gabinete de Segurança Institucional

-

Ministério da Saúde

Ludhmila Hajjar

Cardiologista e professora. Recusou o convite de Bolsonaro para compor o Ministério da Saúde no lugar de Eduardo Pazuello.

Roberto Kalil Filho

Cardiologista e professor. Atende várias celebridades da política, inclusive o próprio Lula.

O médico Roberto Kalil Filho tem relação próxima a Lula e pode fazer parte do próximo governo Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Alexandre Padilha

Médico, é deputado federal pelo PT de São Paulo. Foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT). Atuou na campanha de Lula junto ao empresariado, representando inclusive o então candidato em diversas reuniões. Também é cotado para Fazenda e Relações Institucionais.

Ministério da Educação

Simone Tebet

Senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul. Foi a quarta colocada no primeiro turno da eleição presidencial e manifestou apoio a Lula no segundo turno. Cotada também para a Agricultura ou outra pasta da área social; será uma das coordenadoras da transição no setor de desenvolvimento social.

Izolda Cela

Professora e política. É governadora do Ceará após a renúncia de Camilo Santana e foi secretária de Educação do Estado do Ceará.

Ministério das Relações Exteriores

Aloizio Mercadante

Presidente da Fundação Perseu Abramo (FPA), órgão ligado à produção de conhecimento e ao pensamento econômico do PT. Foi senador (2011 a 2013) e ministro da Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Casa Civil durante o governo Dilma. Cotado também para o Planejamento.

Maria Luiza Viotti

Professora, economista e diplomata. Foi embaixadora do Brasil na Alemanha durante o governo Dilma.

Marina Silva

Historiadora, ambientalista e política. Foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Eleita deputada federal pela Rede em São Paulo no último pleito. Também é cotada para voltar ao Meio Ambiente.

Mauro Vieira

Diplomata. Foi ministro das Relações Exteriores no governo Dilma e é embaixador do Brasil na Croácia.

Fernando Haddad

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Advogado, é professor e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. É filiado ao PT. Cotado também para Fazenda e Casa Civil.

Ministério da Defesa

Geraldo Alckmin

Ex-governador de São Paulo, ex-deputado e ex-prefeito de Pindamonhangaba. Médico, foi eleito vice-presidente do governo Lula em 2022 após migrar do PSDB para o PSB. Ocupou o Executivo estadual paulista em quatro mandatos. Cotado também para a Fazenda.

Jaques Wagner

Senador pelo Estado da Bahia. Foi governador do Estado por dois mandatos e ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma. É bastante próximo a Lula. Cotado também para a Casa Civil.

Ministério da Infraestrutura

Miriam Belchior

Professora e política. Foi ministra do Planejamento e presidiu a Caixa Econômica Federal no governo Dilma.

Ministério do Desenvolvimento Regional

Guilherme Boulos

Professor, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e político. Foi o deputado federal mais eleito por São Paulo em 2022, filiado ao PSOL.

Márcio França

Político e advogado, filiado ao PSB. Foi prefeito de Santos e governador do Estado de São Paulo, após renúncia de Geraldo Alckmin em 2018. Cotado também para Desenvolvimento e Comércio.

Ministério da Cidadania / Desenvolvimento Social

Simone Tebet

Senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul. Foi a quarta colocada no primeiro turno da eleição presidencial e manifestou apoio a Lula no segundo turno. Cotada também para a Educação.

Eliziane Gama

Jornalista e política. É senadora pelo Estado do Maranhão pelo Cidadania e teve atuação de destaque compondo a bancada feminina na CPI da Covid. Também auxiliou na interlocução de Lula com evangélicos.

Tereza Campello

Economista. Foi ministra do Desenvolvimento Social durante o governo Dilma.

Ministério de Minas e Energia

-

Ministério da Ciência e Tecnologia

Márcio França

Político e advogado, filiado ao PSB. Foi prefeito de Santos e governador do Estado de São Paulo, após renúncia de Geraldo Alckmin em 2018. Cotado também para Indústria e Comércio e Desenvolvimento Regional.

Ministério das Comunicações

Jader Filho

Presidente do MDB no Pará e filho do ex-senador homônimo. É irmão do governador reeleito do Estado, Helder Barbalho.

Ministério do Turismo

Marta Suplicy

Psicóloga e política. Foi prefeita de São Paulo e ministra do Turismo no governo Lula, ministra da Cultura no governo Dilma. É secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e filiada ao MDB.

Ex-prefeita Marta Suplicy deixou o PT, mas ainda mantém contato com a cúpula do partido Foto: Iara Morselli/Estadão

Controladoria-Geral da União

-

Ministério do Meio Ambiente

Marina Silva

Historiadora, ambientalista e política. Foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Eleita deputada federal pela Rede em São Paulo no último pleito. Desconversou sobre ser indicada ao cargo. Também é cotada para as Relações Exteriores.

João Paulo Capobianco

Biólogo e ambientalista. É vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Esteve no ministério do Meio Ambiente durante o governo Lula. Defende um avançaço na regulamentação do setor.

Randolfe Rodrigues

Senador da República pelo Estado do Amapá, filiado à Rede, e líder da oposição na Casa. Foi vice-presidente da CPI da Covid e um dos coordenadores da campanha de Lula.