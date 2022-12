Ministros de Lula: Veja lista atualizada com nomes mais cotados

BRASÍLIA - Com a equipe de transição formada e já atuando em Brasília, os nomes cotados para os principais ministérios do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passam a ocupar espaço de destaque no debate político. A expectativa é de que sejam criados ou desmembrados até onze ministérios, elevando o número total de pastas dos atuais 23 para até 34. Assim, nomes já conhecidos da política brasileira - como Henrique Meirelles e Marina Silva - figuram ao lado de novatos no ambiente político, como Flora e Bela Gil, cotadas para assumir o posto anteriormente ocupado pelo marido e pai, Gilberto Gil, à frente da Cultura.

Após a confirmação de equipes técnicas do governo de transição divididas em 31 setores, também tem sido levantada a hipótese de que esse desenho seja reproduzido na montagem da Esplanada dos Ministérios. Por enquanto, nenhum nome ou pasta foi confirmado oficialmente.

Leia também PEC da transição vira moeda de troca para barganhas entre Congresso e governo Lula

Até agora, existe a perspectiva de que três ministérios do governo Jair Bolsonaro (PL) sejam desmembrados em nove novos gabinetes. O Ministério da Economia dará lugar aos ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Comércio Exterior; o Ministério da Justiça e Segurança Pública abrirá espaço para as pastas da Justiça, da Segurança Pública e dos Povos Originários; e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos dará origem aos ministérios dos Direitos Humanos, da Mulher e da Igualdade Racial. Também devem ser recriados os ministérios da Cultura e da Pesca, atualmente reduzidos a secretarias.

Veja abaixo quem são os principais cotados para alguns ministérios:

MINISTÉRIO DA FAZENDA:

Fernando Haddad

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Advogado, é professor e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. É filiado ao PT.

Publicidade

Nome do ex-prefeito Fernando Haddad é especulado em pelo menos quatro ministérios do futuro governo Lula. Foto: Adriano Machado/Reuters

Alexandre Padilha

Médico, é deputado federal pelo PT de São Paulo. Foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT). Atuou na campanha de Lula junto ao empresariado, representando inclusive o então candidato em diversas reuniões.

Rui Costa

Economista, está no segundo mandato como governador da Bahia. Foi vereador de Salvador e deputado federal pela Bahia. É filiado ao PT.

Wellington Dias

Foi governador do Piauí por quatro mandatos, além de vereador em Teresina, deputado estadual deputado federal e acaba de ser eleito senador pelo PT piauiense.

Continua após a publicidade

Ex-senador pelo Piauí, Wellington Dias também compõe a equipe de transição. Foto: Carolina Antunes/PR

Henrique Meirelles

Economista e político. Foi ex-ministro da Fazenda do governo Temer, ex-presidente do Banco Central no governo Lula e ex-secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. É filiado ao PSD.

Persio Arida

Formulador do Plano Real e ex-presidente do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Historicamente, foi próximo ao PSDB

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO:

Fernando Haddad

Continua após a publicidade

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Advogado, é professor e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. É filiado ao PT.

Persio Arida

Formulador do Plano Real e ex-presidente do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Historicamente, foi próximo ao PSDB.

Aloizio Mercadante

Presidente da Fundação Perseu Abramo (FPA), órgão ligado à produção de conhecimento e ao pensamento econômico do PT. Foi senador (2011 a 2013) e ministro da Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Casa Civil durante o governo Dilma.

Gleisi Hoffmann

Presidente nacional do PT. Foi ministra-chefe da Casa Civil no governo Dilma e é deputada federal pelo PT do Paraná.

Continua após a publicidade

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, compõe a equipe de transição e pode assumir um ministério a partir de 2023. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Rui Costa

Economista, está no segundo mandato como governador da Bahia. Foi vereador de Salvador e deputado federal pela Bahia. É filiado ao PT.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR:

Josué Gomes da Silva

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). É filho de José Alencar, vice-presidente durante os dois primeiros governos Lula.

Márcio França

Continua após a publicidade

Político e advogado, filiado ao PSB. Foi prefeito de Santos e governador do Estado de São Paulo, após renúncia de Geraldo Alckmin em 2018.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA:

Flávio Dino

Advogado, professor, ex-magistrado e político. Foi governador do Maranhão pelo PC do B, migrou para o PSB e foi eleito senador pelo Estado em 2022.

Ricardo Lewandowski

Jurista e magistrado. É ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e foi indicado por Lula em 2006. Sua aposentadoria na Corte é prevista para maio de 2023. Não tem filiação partidária.

Marco Aurélio Carvalho

Continua após a publicidade

Coordenador geral do Grupo Prerrogativas e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Faz parte do núcleo-duro de conselheiros de Lula.

Silvio Almeida

Advogado, filósofo e professor. É escritor do livro Racismo Estrutural.

Pierpaolo Bottini

Advogado e professor. É diretor de Direito Penal Econômico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e da Associação Internacional de Direito Penal.

Sérgio Renault

Advogado. É membro do Grupo Prerrogativas e foi assessor do Banco Mundial para o projeto de modernização do Poder Judiciário.

Continua após a publicidade

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA:

Marcelo Freixo

Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ex-integrante do PSOL, migrou para o PSB. Presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias no Rio de Janeiro. Foi candidato ao governo do Estado em 2022, derrotado no segundo turno.

Flávio Dino

Advogado, professor, ex-magistrado e político. Foi governador do Maranhão pelo PC do B, migrou para o PSB e foi eleito senador pelo Estado em 2022.

MINISTÉRIO DOS POVOS ORIGINÁRIOS:

Sônia Guajajara

Indígena e política. Foi candidata a vice-presidente na chapa do PSOL em 2018 e eleita deputada federal por São Paulo em 2022.

Célia Xakriabpa

Índigena e política. Foi eleita deputada federal por Minas Gerais em 2022 pelo PSOL.

Beto Marubo

Ativista político e indígena. Foi companheiro de Bruno Pereira, indigenista assassinato no Vale do Javari, em 2022.

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS:

Silvio Almeida

Advogado, filósofo e professor. É escritor do livro Racismo Estrutural.

MINISTÉRIO DA MULHER

-

MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL

-

MINISTÉRIO DA CULTURA:

Daniela Mercury

Cantora baiana. Esteve no comício da vitória de Lula ante Bolsonaro, na Avenida Paulista.

Flora Gil

Empresária e diretora. É mulher do cantor ex-ministro da Cultura Gilberto Gil.

Bela Gil

Culinarista e apresentadora de televisão. É filha do cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil.

Gabriel Chalita

Advogado, professor e político. Foi secretário da Educação do Estado de São Paulo no governo Geraldo Alkmin e candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Haddad, em 2016, representando o PDT. Então prefeito da capital paulista, Haddad não conseguiu se reeleger.

Marcelo Freixo

Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ex-integrante do PSOL, migrou para o PSB. Presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias no Rio de Janeiro. Foi candidato ao governo do Estado em 2022, derrotado no segundo turno. Também é cotado para a Segurança Pública.

MINISTÉRIO DA PESCA

-

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

-

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA:

Neri Geller

Produtor rural, empresário e político. Foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e um dos poucos nomes do setor a apoiar Lula na disputa presidencial de 2022.

Carlos Fávaro

Agropecuarista e político. Tradicionalmente ligado a associações de produtores de soja, foi vice-governador de Mato Grosso e é senador pelo Estado, filiado ao PSD.

Simone Tebet

Senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul. Foi a quarta colocada no primeiro turno da eleição presidencial e manifestou apoio a Lula no segundo turno.

Tebet segura as mãos de Lula e Marina Silva em comício. À direita, a deputada federal eleita Dandara Tonantzin e Célia Xakriabpa, deputada federal eleita por Minas e possível nome para o Ministério dos Povos Originários. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO:

Jorge Messias

Procurador da Fazenda Nacional. Ficou conhecido em grampo da ex-presidente Dilma. Também atua na transição.

Silvio Almeida

Advogado, filósofo e professor. É escritor do livro Racismo Estrutural.

Cristiano Zanin Martins

Advogado e professor. Ficou conhecido após atuação como advogado do presidente eleito Lula nos processos relacionados à Operação Lava Jato. Martins também é cotado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/GOVERNO:

Alexandre Padilha

Médico, é deputado federal pelo PT de São Paulo. Foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT). Atuou na campanha de Lula junto ao empresariado, representando inclusive o então candidato em diversas reuniões.

CASA CIVIL:

Rui Costa

Economista, está no segundo mandato como governador da Bahia. Foi vereador de Salvador e deputado federal pela Bahia. É filiado ao PT.

Jaques Wagner

Senador pelo Estado da Bahia. Foi governador do Estado por dois mandatos e ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma. É bastante próximo a Lula.

Fernando Haddad

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Advogado, é professor e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. É filiado ao PT.

Wellington Dias

Foi governador do Piauí por quatro mandatos, além de vereador em Teresina, deputado estadual deputado federal e acaba de ser eleito senador pelo PT piauiense. Também é cotado para o Ministério da Fazenda.

Gleisi Hoffmann

Presidente nacional do PT. Foi ministra-chefe da Casa Civil no governo Dilma e é deputada federal pelo PT do Paraná. Também é cotada para o Planejamento.

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA:

Marco Aurélio Carvalho

Coordenador geral do Grupo Prerrogativas e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Também é cotado para a Justiça.

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

-

MINISTÉRIO DA SAÚDE:

Arthur Chioro

Político e médico sanitarista. Foi ministro da Saúde no governo Dilma entre os anos de 2014 e 2015.

José Gomes Temporão

Filiado ao PSB, é médico sanitarista e pesquisador da Fiocruz. Foi ministro da Saúde no governo Lula entre os anos de 2007 e 2010.

Ludhmila Hajjar

Cardiologista e professora. Recusou o convite de Bolsonaro para compor o Ministério da Saúde no lugar de Eduardo Pazuello.

Roberto Kalil Filho

Cardiologista e professor. Atende várias celebridades da política, inclusive o próprio Lula.

O médico Roberto Kalil Filho tem relação próxima a Lula e pode fazer parte do próximo governo Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Alexandre Padilha

Médico, é deputado federal pelo PT de São Paulo. Foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT). Atuou na campanha de Lula junto ao empresariado, representando inclusive o então candidato em diversas reuniões. Também é cotado para Fazenda e Relações Institucionais.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO:

Simone Tebet

Senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul. Foi a quarta colocada no primeiro turno da eleição presidencial e manifestou apoio a Lula no segundo turno. Cotada também para a Agricultura ou outra pasta da área social; será uma das coordenadoras da transição no setor de desenvolvimento social.

Izolda Cela

Professora e política. É governadora do Ceará após a renúncia de Camilo Santana e foi secretária de Educação do Estado do Ceará.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES:

Aloizio Mercadante

Presidente da Fundação Perseu Abramo (FPA), órgão ligado à produção de conhecimento e ao pensamento econômico do PT. Foi senador (2011 a 2013) e ministro da Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Casa Civil durante o governo Dilma. Cotado também para o Planejamento.

Maria Luiza Viotti

Professora, economista e diplomata. Foi embaixadora do Brasil na Alemanha durante o governo Dilma.

Marina Silva

Historiadora, ambientalista e política. Foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Eleita deputada federal pela Rede em São Paulo no último pleito. Também é cotada para voltar ao Meio Ambiente.

Mauro Vieira

Diplomata. Foi ministro das Relações Exteriores no governo Dilma e é embaixador do Brasil na Croácia.

Fernando Haddad

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Advogado, é professor e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. É filiado ao PT. Cotado também para Fazenda e Casa Civil.

MINISTÉRIO DA DEFESA:

José Múcio Monteiro

Ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e ex-ministro das Relações Institucionais (2007-2009), José Múcio Monteiro Filho é o principal cotado para ser ministro da Defesa no novo governo Lula. Conhecido de longa data do presidente eleito, Múcio também foi deputado federal por Pernambuco durante cinco mandatos e tem carreira de quase cinquenta anos de vida pública.

Jaques Wagner

Senador pelo Estado da Bahia. Foi governador do Estado por dois mandatos e ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma. É bastante próximo a Lula. Cotado também para a Casa Civil.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA:

Miriam Belchior

Professora e política. Foi ministra do Planejamento e presidiu a Caixa Econômica Federal no governo Dilma.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL:

Guilherme Boulos

Professor, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e político. Foi o deputado federal mais eleito por São Paulo em 2022, filiado ao PSOL.

Márcio França

Político e advogado, filiado ao PSB. Foi prefeito de Santos e governador do Estado de São Paulo, após renúncia de Geraldo Alckmin em 2018. Cotado também para Desenvolvimento e Comércio.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA/ DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Simone Tebet

Senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul. Foi a quarta colocada no primeiro turno da eleição presidencial e manifestou apoio a Lula no segundo turno. Cotada também para a Educação.

Eliziane Gama

Jornalista e política. É senadora pelo Estado do Maranhão pelo Cidadania e teve atuação de destaque compondo a bancada feminina na CPI da Covid. Também auxiliou na interlocução de Lula com evangélicos.

Tereza Campello

Economista. Foi ministra do Desenvolvimento Social durante o governo Dilma.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

-

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA:

Márcio França

Político e advogado, filiado ao PSB. Foi prefeito de Santos e governador do Estado de São Paulo, após renúncia de Geraldo Alckmin em 2018. Cotado também para Indústria e Comércio e Desenvolvimento Regional.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES:

Jader Filho

Presidente do MDB no Pará e filho do ex-senador homônimo. É irmão do governador reeleito do Estado, Helder Barbalho.

MINISTÉRIO DO TURISMO:

Marta Suplicy

Psicóloga e política. Foi prefeita de São Paulo e ministra do Turismo no governo Lula, ministra da Cultura no governo Dilma. É secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e filiada ao MDB.

Ex-prefeita Marta Suplicy deixou o PT, mas ainda mantém contato com a cúpula do partido Foto: Silvana Garzaro

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO:

Marco Aurélio Carvalho

Coordenador geral do Grupo Prerrogativas e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Faz parte do núcleo-duro de conselheiros de Lula.

Vinícius Marques de Carvalho

Advogado e ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE:

Marina Silva

Historiadora, ambientalista e política. Foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Eleita deputada federal pela Rede em São Paulo no último pleito. Desconversou sobre ser indicada ao cargo. Também é cotada para as Relações Exteriores.

João Paulo Capobianco

Biólogo e ambientalista. É vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Esteve no ministério do Meio Ambiente durante o governo Lula. Defende um avançaço na regulamentação do setor.

Randolfe Rodrigues

Senador da República pelo Estado do Amapá, filiado à Rede, e líder da oposição na Casa. Foi vice-presidente da CPI da Covid e um dos coordenadores da campanha de Lula.