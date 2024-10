Sim, poderia. E aconteceu. Contagem da Defesa Civil estadual apontou que o temporal atingiu e matou ao menos sete pessoas na Grande SP e no interior do Estado. Famílias tiveram que comprar geradores, comerciantes fecharam as portas, perderam estoques. Ruas ficaram alagadas. Na manhã de terça-feira, a Grande São Paulo ainda tinha 250 mil imóveis sem energia.

Na campanha do primeiro turno da eleição municipal, seis candidatos – alguns não foram em todos os debates – participaram de todo tipo de discussões. Só debates, foram 11. Sem contar sabatinas, entrevistas, enfim, tudo que se possa imaginar para saber o que os digníssimos pensavam sobre a cidade.

Apesar das perguntas, pouco falaram sobre esses temas prosaicos como a poda de árvores. Ou quem sabe o transporte coletivo que é um martírio para os cidadão. Uma que outra vez, a candidata Tabata Amaral (PSB) tocou no assunto. O mesmo aconteceu com os outros. Afinal, quem quer saber se a cidade alaga? Se as árvores estão em boas condições e os galhos cortados? Se a luz é cortada pelos galhos que destroem a fiação e o cidadão pena durante dois, três, quatro dias sem energia em casa? Ele que se dane, o importante é saber se o candidato X cheira cocaína, se o outro bate na mulher, se um terceiro tem negócios com o PCC. A maioria das denúncias sem provas. Para animar mais o público, os debates viraram programas de distração. Um joga uma cadeira, o outro dá um soco no adversário.