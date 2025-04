Opinião | Bolsonaro tentou levar o Brasil de volta aos tempos de Médici, o ‘grande amigo’ das criancinhas

Março de 1970. Em Porto Alegre há uma longa avenida, Protásio Alves, homenagem ao médico e político (1859-1933), uma das mais importantes da cidade. Gaúcho, o general Emílio Garrastazú Médici (1905-1985), terceiro presidente da ditadura militar, instaurada com o golpe de 1964, costumava visitar a cidade. As escolas da região, como a minha, nos levavam para a avenida por onde ele passaria, acenando, enquanto nós o saudávamos com bandeirinhas verdes e amarelas. A professora, sempre fazia questão de nos lembrar que Médici “era um grande amigo das criancinhas”. Sua Presidência, entretanto, foi a mais dura e sangrenta do período.

A ditadura caiu, o presidente José Sarney assumiu em 1985 e, em 1988, o Brasil passou a ter uma nova Constituição, que o presidente da Câmara, Ulysses Guimarães (PMDB), chamou de “cidadã”. Em 1989 tivemos as primeiras eleições diretas e, finalmente, nos tornamos uma democracia.

Médici levou a ditadura ao auge, com forte repressão política, censura, perseguições e tortura de opositores Foto: Acervo Estadão

Mesmo após o 8 de janeiro de 2023, quando Bolsonaro, que se recusava a aceitar a hipótese de perder a eleição e vinha articulando um golpe, liberou seu pessoal para quebrar, destruir as sedes dos Três Poderes, na expectativa de que os militares fizessem uma intervenção. Mas ninguém se mexeu. Sem o apoio das Forças Armadas, porque a exceção de dois ou três, o Alto Comando rejeitou o despautério, o golpe acabou. Foram necessárias várias décadas para que um capitão reformado do Exército, Jair Messias Bolsonaro, vencesse a eleição presidencial e assumisse o comando do País. Logo Bolsonaro, que na década de 80 elaborou um plano que previa a explosão de bombas em quartéis e outros locais estratégicos no Rio de Janeiro. Mas o Brasil não vivia um momento qualquer quando alçou um legítimo representante do chamado "baixo clero" da Câmara dos Deputados, um inexpressivo e reacionário parlamentar, a quem o povo chamava de "mito", ao mais alto cargo da República.

Nos anos imediatamente anteriores à eleição de Bolsonaro, o Brasil vivera tempos turbulentos. O segundo mandato da presidente petista Dilma Rousseff se desfazia. Sem apoio no Congresso Nacional, nas ruas ou mesmo no Palácio do Planalto, Dilma sofreu impeachment. Deixou o cargo para seu vice, Michel Temer, em agosto de 2016.

Do governo de Temer, o Brasil embarcou na aventura bolsonarista. Rodeado de generais e militares sempre, Bolsonaro fazia questão de mostrar que tinha o apoio das Forças Armadas para governar. Para os brasileiros, que já tinham passado por uma longa ditadura, as credenciais deveriam afastá-los do candidato. Mas foi o contrário que aconteceu. Incomodados com os escândalos, as denúncias de desvio de dinheiro a descrença nos políticos e instigados pelas investigações e o noticiário da Lava Jato, os eleitores só faziam aumentar os índices de preferência do capitão

Com pouco dinheiro para a campanha, um excepcional esquema nas mídias sociais e um atentado com uma facada, ele seguiu em frente. Escapou da morte por um triz e, de quebra, machucado e com um grave ferimento, não conseguiu participar de debates e entrevistas que poderiam revelar seu despreparo, sua absoluta ignorância sobre a liturgia do cargo. Foi eleito.

Neste dia 31 de março, as Forças Armadas ignoraram a data. Não houve Ordem do Dia nem recordações. E as que aconteceram partiram de civis, como as manifestações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que exaltaram a democracia.

“Hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o seu futuro (...)”, disse o presidente Lula.

(…) “31 de março de 1964: lembrar para que nunca mais se repita. Hoje e sempre, celebre a democracia e a Constituição Cidadã”, escreveu Barroso.

Celebremos, sim, a democracia e não esqueçamos de infligir as penas de quem merece.