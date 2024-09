Nesta segunda-feira, 23, a nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo põe Boulos em primeiro lugar com 28,3% das intenções de voto. Atrás dele, estariam Marçal e o prefeito Nunes, com 20,9% da preferência cada um deles. Também nesta segunda, a pesquisa do Real Time Big Data aponta que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera as menções no cenário estimulado, com 27%. Praticamente empatado tecnicamente na margem de erro (três pontos percentuais), com Guilherme Boulos (PSOL), com 24%, e Pablo Marçal (PRTB), com 21%. Esta semana, ainda tem Quaest, Datafolha e Paraná Pesquisas.

Na semana passada, segundo levantamento e reportagem de Karina Ferreira, o cenário não era muito diferente. Três pesquisas que mediram a reação do eleitorado à cadeirada de Datena em Marçal, e aos insultos trocados entre os outros mostraram que não houve grandes mudanças. Pelos levantamentos, alguns até acharam que Datena fez bem tacando uma cadeira no outro. E, pior, outros até gostaram da encenação de Marçal, contada por ele mesmo, de que não tinha sido machucado.

E as campanhas? O que são as campanhas....Os comícios são coisa do passado. O negócio são as caminhadas. Datena, dia desses, se revoltou e disse que não caminhava mais. Tem candidato que vive nas igrejas, seja lá de qual credo for. Elas viraram púlpitos de campanha. É missa de manhã, culto à tarde, reunião com fiéis à noite, numa frenética disputa por quem seria o mais religioso, quem teria melhores condições de nos brindar com as bênçãos divinas. Justiça seja feita que Boulos tem sido mais comedido nesse ativismo. Mas Nunes e Marçal já estão fazendo disso um escárnio.

Esqueçam as propostas, sobre o que fazer para melhorar a vida dos cidadãos, lhes oferecer melhores serviços de saúde, escolas e transporte onde eles não passem duas, três horas por dia para ir e voltar de casa. Também as soluções para diminuir a desigualdade entre ricos e pobres numa cidade tão rica e com tantas oportunidades.