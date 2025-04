Opinião | Enquanto o mundo se envolve na guerra comercial, na Câmara só se discute anistia para Bolsonaro

Segunda-feira, 7 de abril, de 2025. Na agenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados: nada. Na agenda da poderosa Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado, nada. É usual. Segunda é um dia em que nada acontece no Congresso, nada se vota e nem mesmo os parlamentares aparecem. Nesta terça-feira, 8, na Câmara, por exemplo, só sessão solene pela manhã. No restante do dia, há várias discussões etc, porém nada, aparentemente, fundamental. Sobre a guerra das tarifas, a importância que têm para o País e o mundo inteiro, os efeitos, em todos os jornais, nas bolsas de valores, na indústria, na agricultura, nem uma palavra por aqui.

Mesmo que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tenha subido o tom, declarando, na quinta-feira 3, que o governo tomaria todas as medidas cabíveis para defender as empresas e os trabalhadores brasileiros e que, para isso, já tinha uma lei: a da reciprocidade econômica que fora aprovada em tempo recorde pelo Congresso Nacional e as diretrizes da OMC.

Anistia a golpistas impulsionada por Jair Bolsonaro toma atenções de alas da Câmara dos Deputados Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE O Brasil foi submetido a uma tarifa básica de 10%, que ficou entre as menores, o pior da guerra comercial vai acontecer entre Estados Unidos e China. O presidente chinês, Xi Jinping já avisou que, se haverá uma guerra comercial, a China está pronta para lutar e anunciou que vai retaliar todas as tarifas que forem impostas pelo presidente americano. Pois bem, quase todas essas informações que têm sido atualizadas instantaneamente no mundo inteiro, depois da lei da reciprocidade econômica e à exceção dos ministérios da Fazenda, Indústria e Comércio, Agricultura etc, até agora não fazem parte dos debates no Congresso. Guerra comercial? Não parece preocupar os parlamentares. Eles estão apreensivos mesmo é com a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos vândalos/golpistas que quiseram, no dia 8 de janeiro de 2023, abolir o regime democrático, ignorando a legitimidade da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para manter no cargo seu antecessor, Jair Bolsonaro.

E é essa anistia que está mobilizando deputados e senadores de partidos da oposição. Contas e mais contas têm sido feitas. Mas, embora a anistia seja um projeto de lei, precisa de maioria simples para ser aprovado, ainda há muitas dúvidas incertezas sobre as chances de aprovação. Pessoas próximas ao novo presidente da Câmara, Hugo Motta, têm dito que o deputado não tem a menor intenção de votar essa anistia e seria preciso uma pressão sem tamanho para fazê-lo mudar de opinião.

Publicidade

De acordo com o Placar da Anistia do Estadão, 200 são a favor de perdoar os envolvidos no 8 de janeiro. O número é mais do que o suficiente para garantir a apresentação da urgência do projeto de lei no plenário da Casa, ideia apresentada pelo PL, e está a 60 votos de atingir a maioria absoluta da Câmara.