Lira é aplaudido por 50 empresários em jantar em São Paulo

Um clima descontraído, um cardápio leve e os temas que são música para os ouvidos dos empresários: as reformas estruturantes. Assim pode ser resumido o jantar promovido pela Esfera Brasil em São Paulo, na noite desta segunda-feira, 6, com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que fez uma enfática defesa das reformas, entre elas a administrativa e o avanço da tributária. “A reforma administrativa sinaliza para a contenção do crescimento de gastos no país. Ela não vai atacar nada de direito adquirido”, afirmou.

Adotando um tom conciliador ao dirigir-se aos empresários, o presidente da Câmara destacou o bom relacionamento com o governo federal em nome dos interesses da sociedade brasileira. “A Câmara não faltará ao esforço de buscar o equilíbrio fiscal”, afirmou. Lira assinalou que “todas as matérias importantes para o país, para o atual governo, foram votadas na Câmara e no Senado neste ano sem nenhum tipo de barganha”, disse. E complementou: “O equilíbrio que a gente precisa com muita tranquilidade estabelecer é justamente esse: avançar no que a gente converge”.

Arthur Lira prometeu empenho na aprovação das reformas administrativa e tributária em jantar com empresários Foto: Marina Ramos/Agência Câmara

Lira ainda falou da importância de conciliar os interesses das diferentes regiões do Brasil e ressaltou a relevância dos partidos de centro, aos quais atribuiu o equilíbrio no Congresso Nacional. “O chão da fábrica que vivi durante seis anos como líder de partido não retroagirá”, disse, arrancando aplausos dos mais de 50 empresários que participaram do evento, sentados em poltronas, sem mesas para permitir um ar mais informal ao evento em que foram servidos aperitivos, e um picadinho de filé com farofa, arroz e ovo que, segundo o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), “estavam deliciosos”.

Jardim foi outro palestrante da noite e apresentou aos convidados o PL 5174/2023 de sua autoria, “Transição Energética, desafios e oportunidades” e que tem o apoio de Lira e cria o Programa de Aceleração da Transição Energética (PATEN). O projeto, já apresentado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propõe o uso da dívida tributária e dos créditos tributários dos contribuintes para a expansão da infraestrutura e da pesquisa voltadas ao desenvolvimento. “Créditos e débitos somam aproximadamente R$ 3,5 trilhões ou o equivalente a 35% do PIB brasileiro de 2022″, explicou o deputado.

Durante a noite, também houve lembranças, ainda que discretas, das últimas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre equilíbrio fiscal. O empresário do Grupo Guararapes e Riachuelo, Flávio Rocha, cobrou um Estado que caiba no PIB brasileiro. Para isso, lembrou da importância da concretização da reforma administrativa. “O carrapato ficou maior do que o boi”, comparou Rocha, segundo relato de Jardim, lembrando que os presentes caíram na gargalhada.

Continua após a publicidade

Outro dos convidados, diplomata e representante do Ministério dos Investimentos da Arábia Saudita, Abdulrahman Bakir, afirmou que, em 2024, pretende abrir novos escritórios no Brasil, não só em São Paulo como também em outras localidades. Um dos próximos países a ser visitado por Lula, a Arábia Saudita tem investido na aproximação com o País. Em agosto, quando uma comitiva esteve aqui, foram assinados acordos, e a mineradora Vale vai receber quase US$ 3,5 bilhões em investimentos árabes. A proposta atende ao novo momento global rumo à mineração verde e em prol da descarbonização dos processos produtivos.

No encontro, Bakir destacou também que sua principal agenda com o Brasil hoje é a segurança alimentar e lembrou que a Arábia importa commodities brasileiras. Ele disse que está atento a outros temas como indústria, energias renováveis e setor petroquímico, além da agricultura. Mas para que haja novos investimentos no país, será preciso saber mais sobre incentivos e proteção ao capital.