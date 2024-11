O governo já decidiu como será a Operação de Garantia de Lei e da Ordem (GLO para a cúpula do G20 que acontecerá neste mês no Rio. A operação será executada por militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e, somente do Exército, vão participar 7.500 homens. O deslocamento das tropas já começou nesta sexta-feira, 1. O período previsto para a GLO será entre 11 e 21 ou 24 de novembro.

Nos últimos dias aumentou a preocupação com a segurança das autoridades que estarão na cidade, considerando os últimos acontecimentos como o confronto entre policiais e criminosos, na quinta-feira passada que deixou três mortos e três feridos na Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à cidade.

Homens do Exército brasileiro atuará na GLO para garantir a segurança durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro Foto: Divulgação/Exército Brasileiro

PUBLICIDADE A operação da Polícia Militar para investigar o roubo de cargas e veículos foi realizada no Complexo de Israel, um grupo de comunidades e favelas na zona norte da cidade, cortado pela Avenida Brasil. Milhares de motoristas e passageiros foram pegos em meio ao tiroteio. Muitos desceram dos veículos e tentaram se abrigar na mureta divisória das pistas. Com o decreto de GLO, o ministro de Estado da Defesa definirá quais os meios disponíveis e Comando conjunto que será responsável pela operação, O ministro José Múcio escolherá quem assumirá o controle operacional dos efetivos e dos meios disponibilizados para a operação, sendo a execução das atividades realizadas em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e em coordenação com os órgãos de segurança pública. O decreto de GLO autoriza a atuação das Forças Armadas que terão as seguintes atividades:

Segurança e monitoramento das principais vias de acesso;

Segurança ostensiva dos locais de hospedagem (segurança de hotéis);

Emprego de Forças de Contingência (tropa de choque);

Segurança do perímetro externo ao local do evento;

Resposta tática para incidentes de segurança;

Ações de segurança pública e proteção das infraestruturas críticas.

Particularmente o Exército Brasileiro ficará responsável pelas seguintes missões: