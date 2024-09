Com Salles descartado, Bolsonaro aceitou, mas nunca – nem ele nem os mais próximos - digeriu completamente o estilo de Nunes. E ficou nesse chove não molha durante os meses da pré-campanha e no início da campanha. O prefeito se acertou com Tarcísio que passou a atuar ativamente na organização e a pedir votos para o aliado com o mote de que a afinidade entre ambos beneficiaria São Paulo.

O ex-presidente continuava em cima do muro. Não rejeitava o prefeito. Mas tampouco demonstrava muito empenho em ajuda-lo na campanha. Participou da convenção que escolheu o candidato, esteve por aqui algumas vezes e manteve Nunes em banho-maria. Até que apareceu o candidato Pablo Marçal, um nome que, segundo as primeiras pesquisas surgia com chances reais de vitória e era mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. O ex-presidente não resistiu.

À medida que, semana após semana, o influencer crescia nas pesquisas, o pêndulo Bolsonaro mais se inclinava em sua direção e menos atenção prestava a Nunes. Enviou sinais de que, após terem passado um período com a relação em crise, poderiam voltar às boas. Com uma campanha agressiva nas redes sociais, onde acumula milhares de seguidores, e nos debates em que destrata, xinga, e não dá nenhum sinal de ter bons modos, Marçal foi ganhando terreno e, com ele, a simpatia da família Bolsonaro que sempre achou Nunes acanhado demais.