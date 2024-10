Afinal quem errou? Os estrategistas, os marqueteiros, os padrinhos que fizeram corpo mole e sumiram do cenário? Ou foi o próprio candidato?

São Paulo chega ao final deste segundo turno com uma considerável diferença entre os dois candidatos. Principalmente no que diz respeito a rejeição. Os porcentuais de Boulos, que chegam quase à metade do eleitorado medido nas pesquisas de opinião, praticamente impedem sua vitória. Mas é impossível acreditar em uma virada de última hora?

O problema é que esta campanha, além do fenômeno Pablo Marçal (PRTB), que com suas diatribes e malcriações desestatibilizou os demais opositores e as pesquisas – mantendo-se empatado com Boulos e Nunes durante todo o primeiro turno – a campanha transcorreu plácida como mar em tempos de calmarias.