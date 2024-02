A senhorinha, acompanhada por várias amigas, pintara as unhas cuidadosamente. Alternadas, uma verde, e uma amarela para compor com o resto da vestimenta e do clima de festa. Bandana com a bandeira do Brasil na cabeça, camiseta amarela e muita animação. Elas estavam no trem que as levaria para a Avenida Paulista e fariam um transbordo no metrô para chegarem ao destino. O vagão, rapidamente, foi lotando. Era gente enrolada na bandeira, gente com camiseta da seleção que, como se fosse uma torcida de futebol ou um bloco carnavalesco, cantava e alguns mais ousados até dançavam.

Bastava um puxar o coro “eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor” que todos cantavam em uníssono. Bastava um puxar o refrão, “Lula ladrão, teu lugar é na prisão” que os ânimos ficavam ainda mais exaltados e a gritaria virava ensurdecedora. Parecia que o tempo não passava e todos tinham pressa. “Não podemos chegar muito tarde porque se ficarmos muito longe, não vamos conseguir ver o Bolsonaro”.

TQ SÃO PAULO 25.02.2024 Ato pró Bolsonaro na Avenida Paulista. FOTO TIAGO QUEIROZ /ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

PUBLICIDADE Infelizmente, às 13h30 já era muito tarde e a Avenida Paulista estava coalhada por um mar de gente que se espremia, se pisava e se amontoava sem a menor chance de chegar perto do trio elétrico, onde estaria o ex-presidente e seus convidados. Mas, tudo bem, sempre havia assunto com o companheiro ao lado, também empapado de suor, sob o sol forte e apertado como sardinha em lata no meio da multidão. Falavam-se maravilhas do governo de Jair Bolsonaro, de sua honestidade e principalmente das supostas injustiças que estariam sendo cometidas contra ele. “Onde já se viu falarem que ele queria dar um golpe! Ele não precisava disso. Era só fiscalizar as urnas eletrônicas para que não roubassem a eleição”, disse um senhor, paramentado de verde e amarelo da cabeça aos pés. Logo, os que estavam em volta concordaram e acrescentaram mais histórias à versão falsa de que as urnas eletrônicas permitiriam fraudes. Em cima do trio elétrico, Michele Bolsonaro começou uma oração. Com a voz embargada, ela exalta a vontade de Deus. No chão, muito choram, erguem as mãos. Outra senhora parada bem na minha frente reclama da ação da Polícia Federal contra Bolsonaro. Argumenta com a vizinha de aperto que não é contra as investigações. Mas, de antemão, diz que já sabe que as investigações são fraudulentas.

Bolsonaro, vestindo colete à prova de balas por baixo da camiseta inicia seu discurso e o povo grita: Mito! Mito! Mito! Ele vai desde a infância à presidência da República, passando pela facada, até as realizações do seu governo. O povo ouve em silêncio na medida do possível e logo volta a gritar: Mito!

TB SAO PAULO SP 25/02/2024 POLÍTICA - ATO PRO BOLSONARO - Manifestação com a presença do mesmo e de governadores, deputados e ex-ministros na Avenida Paulista, próximo ao Masp. Bolsonaro e Michelle Bolsonaro FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Por um momento àquilo tudo parece uma volta ao passado. Como se não estivesse existido o 8 de Janeiro, as investigações da Polícia Federal e da Justiça contra Bolsonaro, hoje inelegível, as acusações de que tramava um golpe. Como se fossem fantasia as minutas ou os generais da cúpula do governo do ex-presidente envolvidos, até o pescoço com as articulações golpistas, de tal forma que nenhum deles pode aparecer no ato.

Mas era real. Bolsonaro tem ainda uma enorme base popular, continua dividindo o País ao meio, manipulando àqueles que nele acreditam, enquanto deixa em suspense a possível ameaça de vir a ser preso. O ato de domingo foi muito além da “fotografia para o mundo” sobre a qual o ex-presidente tanto falou. Ele serviu para que ele pedisse anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos que chamou de “pobres coitados”. Serviu para dar mais argumentos aos que creem nas fake news e repassam o conteúdo delas nas redes sociais. E serviu ainda para sua autodefesa.

Quando o entardecer chegou, a multidão foi se dispersando. Amassados, maquiagem borrada, suados e cansados. “Valeu a pena?”, perguntei a um casal. “Claro que, sim. Nós somos soldados de Bolsonaro”.