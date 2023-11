Visita de integrante do CV a ministério dificulta a vida de Flávio Dino na corrida à vaga ao STF

Em meio a escolha do futuro titular para a vaga do Supremo Tribunal Federal (STF), pode ter rendido pontos negativos para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino — um dos postulantes ao cargo — a notícia de que Luciane Barbosa Farias, mulher de Clemilson dos Santos Farias, um dos chefes do Comando Vermelho no Amazonas, o Tio Patinhas, visitou duas vezes neste ano a Pasta que ele comanda. Não que a visita, por sí só, seja atestado de alguma irregularidade. Mas, eticamente, não repercutiu bem no Palácio do Planalto, onde Lula tem dito que deverá definir o nome do novo integrante da Corte até o fim deste mês.

No páreo pelo cargo, estão, além de Dino, o Advogado Geral da União (AGU), Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas (TCU), Bruno Dantas. Lula tinha duas indicações que poderia fazer neste mandato. A primeira delas, a do substituto do ministro Ricardo Lewandowski, ficou com seu advogado Cristiano Zanin. A segunda, a da ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro, é a que está indefinida.

Flávio Dino disputa vaga ao STF com Bruno Dantas, ministro do TCU, e Jorge Messias, advogado geral da União Foto: Wilton Junior/Estadão

Embora com menos intensidade do que já foi, nenhum dos três deixou os contatos políticos de lado. Eles continuam travando uma luta intensa nos bastidores e nos subterrâneos da política. À sua maneira, cada um prosseguiu conversando com assessores e outras pessoas próximas a Lula. Os alvos foram os senadores e outros ministros do STF que, como todos neste jogo, têm também suas preferências. Corre em Brasília que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes não só preferem Dino, como já informaram pessoalmente a Lula.

Entre as razões de a campanha nestes últimos dias ter entrado em banho-maria, está principalmente o fato de que se dizia que Lula já tinha escolhido Dino e que só não anunciava a decisão pelo fato de ela depender de uma composição política mais ampla. Por exemplo: quem sucederia o ministro? Seria seu secretário-executivo Ricardo Capelli que disputaria o cargo com outros 500 e que ganhou holofotes nos últimos onze meses, com fama de “entregador”? A área da segurança continuaria na pasta ou seria dividida, indo para um ministério próprio?

Luciane Farias, como foi noticiado pelo Estadão, se encontrou com o secretário de Assuntos Legislativos no Ministério da Justiça, Elias Vaz. Segundo ele disse em redes sociais, recebeu uma solicitação de audiência da ex-deputada estadual e vice-presidente da Comissão Nacional de Assuntos Penitenciários da Anacrim (Associação Nacional de Advocacia Criminal). Se a escorregada fizer com que ele perca o cargo, o encontro não pode deixar de ser visto também pela ótica dos rituais de Brasília.

Existe o hábito de receber pessoas, cuja procedência nem sempre é devidamente checada. Acontece em todos os ministérios, mas nem por isso se justifica em qualquer um deles, muito menos no Ministério da Justica e Segurança. E não foi a primeira vez. Em maio, ela esteve com Rafael Velasco, secretário da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), também vinculada ao ministério.

Mas a dimensão exata do estrago ou não na candidatura de Dino ao STF só se saberá com o correr dos dias. Até agora, o tema tem sido o mais comentado nas redes sociais, sempre em tom de indignação. E rendeu munição contra o Governo que era dispensável neste momento em que o Palácio do Planalto comemora pesquisas positivas de opinião e o sucesso da repatriação de mais de mil brasileiros da guerra entre Israel e o Hamas, concluída ontem com a chegada de 30 cidadãos da Faixa de Gaza.