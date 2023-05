Moraes proibiu dois senadores de visitarem Anderson Torres na prisão; saiba quem são

A mesma decisão que autorizou 38 senadores a visitar Anderson Torres na prisão proibiu dois parlamentares de fazerem o mesmo gesto. A justificativa do ministro Alexandre de Moraes é que tanto Marcos do Val (Podemos-ES) quanto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são investigados no Supremo Tribunal Federal (STF) em assuntos relacionados aos do caso do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL).

O filho mais velho do ex-presidente é investigado em um inquérito sigiloso na Corte, aberto em 2020, para apurar manifestações e acampamentos na frente de quartéis do Exército. Já Marcos do Val é um dos alvos do mesmo inquérito de Anderson Torres sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília.

O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) depôs nesta tarde (Foto: EVARISTO SA/AFP)

Moraes afirmou que há “conexão dos fatos apurados no presente inquérito com investigações das quais ambos fazem parte”. Em fevereiro, Marcos do Val afirmou durante uma live que teria sido pressionado por Bolsonaro para participar de um golpe de Estado e que iria renunciar ao seu cargo de senador.

Outros dois senadores, Fernando Dueire (MDB-PE) e Nelson Trad Filho (PSD-MS), tiveram seus pedidos indeferidos por não terem apresentado procuração.

Como mostrou o Estadão, parlamentares que visitaram o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro neste fim de semana dizem que ele está abatido e que “chora o tempo todo”. A banca de defesa de Anderson Torres fez pedidos de concessão de liberdade, mas Moraes manteve-o preso no 19.º Batalhão de Polícia Militar, em Brasília, preventivamente, sob o argumento de proteção da ordem pública e garantia do processo.

Nesta segunda-feira, 8, Torres prestou depoimento à Polícia Federal. De acordo com seus advogados, Torres respondeu aos questionamentos da defesa, quebrando o silêncio sobre as acusações que pairam sobre ele.

Veja quem são os 38 senadores autorizados a visitar Anderson Torres:

Rogério Marinho (PL-RN) Styvenson Valentim (Podemos-RN) Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) Tereza Cristina (PP-MS) Luiz Carlos Heinze (PP-RS) Zequinha Mariano (PL-PA) Izalci Lucas (PSDB-DF) Rodrigo Cunha (União Brasil-AL) Jaime Bagattoli (PL-RO) Carlos Viana (Podemos-MG) Cleitinho (Republicanos-MG) Laércio Oliveira (PP-SE) Ciro Nogueira (PP-PI) Esperidião Amin (PP-SC) Eduardo Gomes (PL-TO) Carlos Portinho (PL-RJ) Plínio Valério (PSDB-AM) Chico Rodrigues (PSB-RR) Jayme Campos (União Brasil-MT) Magno Malta (PL-ES) Damares Alves (Republicanos-DF) Hamilton Mourão (Republicanos-RS) Efraim Filho (União Brasil-PB) Eduardo Girão (Novo-CE) Alan Rick (União Brasil-AC) Professora Dorinha (União Brasil-TO) Wellington Fagundes (PL-MT) Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) Jorge Seif (PL-SC) Mecias de Jesus (Republicanos-RR) Hiran Gonçalves (PP-RR) Vanderlan Cardoso (PSD-GO) Lucas Barreto (PSD-AP) Wilder Morais (PL-GO) Márcio Bittar (União Brasil-AC) Sérgio Moro (União Brasil-PR) Samuel Araújo (PSD-RO) Irajá (PSD-TO)

Veja quem são os dois senadores barrados por Moraes

Marcos do Val (Podemos-ES) Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Veja quem são os dois senadores sem autorização por não entregar procuração

Fernando Dueire (MDB-PE) Nelson Trad Filho (PSD-MS)

A reportagem entrou em contato com as assessorias de Flávio Bolsonaro e Marcos do Val. Não houve retorno.

