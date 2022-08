Moraes se reúne com ministro da Defesa para tentar retomar diálogo entre TSE e Forças Armadas

O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, se reúne nesta terça-feira, 23, com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, na tentativa de reverter a crise entre a Corte e os militares. O primeiro encontro servirá para distensionar a relação entre a Corte eleitoral e as Forças Armadas que ficaram abaladas durante a presidência de Edson Fachin no TSE.

Nos seis meses em que Fachin presidiu o tribunal, a interlocução com a caserna se deu principalmente por meio de ofícios. A troca de informações era feita de maneira truncada, com recados duros que partiam dos dois lados.

Em julho, o ministro da Defesa (ao centro) participou de audiência no Senado em que cobrou aperfeiçoamento no processo de votação eletrônica do TSE. Foto: Roque de Sá / Senado

Moraes busca sinalizar aos militares disposição ao diálogo. O Ministério da Defesa vinha insistindo em mudanças no processo de apuração eleitoral e cobrando que houvesse reforço na segurança da urna eletrônica, mesmo sem haver comprovação de falhas do aparelho durante as eleições. O general Nogueira será a segunda autoridade a ter agenda reservada com Moraes desde que o ministro assumiu o controle do TSE. O primeiro a se encontrar com o magistrado foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta segunda-feira, 22, num gesto de proximidade do tribunal com o Congresso.

O novo presidente do TSE tem dito a assessores próximos que não tem nenhuma preocupação em relação aos militares e que a sua gestão será marcada pelo aprofundamento das conversas. O encontro entre Moraes e Nogueira ocorre num momento em que as Forças Armadas cobram da Justiça Eleitoral a incorporação de sugestões de mudanças nos procedimentos de fiscalização das urnas eletrônicas.

Equipe de oficiais militares participaram do processo de fiscalização das urnas no início de agosto de 2022. Foto: Wilton Junior/Estadão

A reunião será realizada logo após expirar o prazo dado aos militares para inspecionar os códigos-fonte das urnas eletrônicas na sede do tribunal, o que deve ser discutido pelos ministros. Em um de seus últimos atos como presidente do TSE, Fachin autorizou a prorrogação do prazo de fiscalização do último dia 12 para o dia 19 de agosto, além de autorizar mais nove oficiais a integrarem o grupo de trabalho que monitorava o sistema de votação. Um dos oficiais foi afastado da função após vir a público que ele difundia informações falsas pelas redes sociais. A decisão pelo afastamento partiu de Fachin e o Comando do Exército não gostou de ter sido informado da decisão após ela vir a público.

Como mostrou o Estadão, o TSE já aceitou atender parte dos questionamentos feitos pelos militares com o objetivo de reduzir a tensão no período de campanha. A Corte decidiu considerar, ainda que parcialmente, dois dos três pedidos feitos pelas Forças Armadas para a eleição deste ano: a publicação inédita de arquivos dos boletins de urna na internet e a realização do teste de segurança do novo modelo do equipamento pela Universidade de São Paulo (USP).

Até o momento, o TSE indicou ser inviável a adoção neste ano do principal pedido feito pelas Forças Armadas: realizar um teste de integridade com o objetivo de checar o funcionamento correto da urna no dia da votação, dentro de seções eleitorais e com a participação de eleitores. Técnicos do tribunal dizem ser impossível realizar esse procedimento sem confundir o eleitorado, que poderá se questionar a necessidade de votar duas vezes. Também são apontados problemas de logística para a execução da testagem.

O ministro da Defesa já havia solicitado uma reunião entre técnicos das Forças Armadas e do TSE para discutir a adoção de novos protocolos de fiscalização ainda nas eleições deste ano. O pedido, porém, nunca foi atendido pela gestão de Fachin. Moraes assume agora com a possibilidade de revisitar a demanda com foco em eliminar as crises com a caserna.