Moro cobra esclarecimento do governo Lula sobre fuga de presos, e oposição quer convocar Lewandowski

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro, também mostram descontentamento com ministro de Segurança Pública. “Lewandowski já chegou batendo recordes no Ministério da Justiça. Parabéns”, ironizou o deputado federal Daniel Freitas (PL-SC) no X (antigo Twitter). Cabo Gilberto, também do PL, perguntou se há “alguém surpreso com esse governo que nós temos?”.

A rede penitenciaria federal de Mossoró é onde estão líderes de facções como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os fugitivos já foram identificados. São eles: Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça. Segundo informações preliminares, ambos criminosos possuem ligações com o CV.