Moro lidera intenções de voto para o Senado no Paraná; Álvaro Dias aparece em segundo lugar

O ex-juiz e pré-candidato ao Senado Sérgio Moro (União Brasil) lidera as intenções de voto no Paraná, com 31%, conforme aponta pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta quinta-feira, 21. Álvaro Dias (Podemos) aparece em segundo lugar com 26% das intenções. Antes de o ex-juiz lançar sua pré-candidatura ao Senado no dia 12 de julho, era Álvaro quem liderava as pesquisas.

A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos totalizam 11%. Não sabem ou não responderam, 16%.

Ex-juiz e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro confirmou pré-candidatura ao Senado pelo partido União Brasil no Paraná no dia 12 de julho Foto: ERNANI OGATA

O restante dos candidatos não alcançou dois dígitos. A candidata Dr. Rosinha (PT) aparece na terceira posição com 7% das intenções de voto, seguida de Paulo Martins (PL), com 5%.

Aline Sleutjes (PROS) recebeu 2% das intenções de voto. Já os candidatos Guto Silva (Progressistas), Desiree Salgado (PDT) e Valdir Rossoni (PSDB) receberam 1% das intenções de voto cada.

A pesquisa contatou 1.500 entrevistados por telefone entre os dias 19 e 20 de julho. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código PR-06745/2022.

Moro lançou a candidatura ao Senado em seu estado natal, o Paraná, após ter domicílio eleitoral negado em São Paulo. Sua mulher, a advogada Rosângela Wolff Moro (União), irá se candidatar à deputada federal por São Paulo. Segundo Moro, ela estaria “pronta” para representá-lo por São Paulo.