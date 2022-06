Moro mantém indefinição sobre pré-candidatura no Paraná; filiação ao União Brasil é contestada

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (União Brasil) frustrou a expectativa de que anunciaria seu futuro eleitoral em entrevista coletiva nesta terça-feira, 14, e confirmou apenas que passará a viajar pelo Paraná para divulgar as propostas do partido, que tem Luciano Bivar como pré-candidato à Presidência da República. Só depois da série de visitas é que ele vai decidir a que cargo pretende concorrer. “Quem vai decidir é a população do Paraná”, afirmou, admitindo que pode tentar uma vaga de deputado, senador ou até mesmo “eventualmente governador”.

Moro pleiteava se candidatar a uma vaga no Congresso por São Paulo, mas teve a transferência de domicílio eleitoral negada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por não ter vínculo com o Estado. Depois, tornou-se alvo de um pedido de impugnação da filiação ao União Brasil no Paraná, protocolado por uma ala da sigla mais alinhada ao presidente Jair Bolsonaro.

Em pedido encaminhado à Justiça Eleitoral, Cristiane Mesquita, filiada ao partido no PR, argumenta que Sérgio Moro é alvo de investigações por suposta fraude em declaração de domicílio eleitoral. O documento, assinado pela advogada Viviane Fuchs Visentin, alega que a filiação do ex-ministro à sigla está irregular.

Moro cumprimenta Luciano Bivar (União Brasil), em evento no final de maio. Foto: Adriano Machado/Reuters

Antes de se filiar ao União Brasil, Moro tentou ser candidato à Presidência pelo Podemos. Com o andamento das pesquisas eleitorais e discussões internas entre partidos, ele desistiu de representar a chamada terceira via na disputa pelo Palácio do Planalto.

O ex-ministro nasceu em Maringá (PR) e foi o responsável por julgamentos da Operação Lava Jato como juiz federal de primeira instância, de 2014 a 2018. Depois, deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça do recém-eleito, à época, presidente Jair Bolsonaro. Moro anunciou a saída do cargo em maio de 2020.

Rosângela Moro

Ao contrário do marido, a advogada Rosângela Moro não teve a transferência de seu domicílio eleitoral para São Paulo cancelada; o ex-juiz disse que caberá a ela a decisão final, mas ressaltou que a mulher está livre para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados por SP, o maior colégio eleitoral do País. Ela vem sendo destacada em vídeos de propaganda eleitoral do partido.