Moro rebate criticas de candidato que apoiou em Curitiba: ‘O problema é o sobrenome Leprevost’

As declarações foram dadas ao Estadão em resposta às afirmações de Leprevost ao jornal Folha de S. Paulo. O quarto colocado na disputa pela prefeitura curitibana disse que a participação do senador e de sua mulher, Rosângela Moro, como vice na chapa do União teria levado à sua derrota. Em nota, o deputado estadual rebateu as afirmações chamando Moro de “traidor contumaz”.

Moro afirmou que o convite para que sua mulher fizesse parte da chapa partiu de Leprevost, que teria insistido diversas vezes —o que o deputado estadual nega. “Peço desculpas ao povo de Curitiba por ter aceitado a imposição nacional do partido de ter a sua esposa como vice”, declarou Leprevost.