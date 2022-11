Movimento Sem Teto vai enviar militantes para atuar no desbloqueio de estradas no País

Publicidade

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), coordenado pelo deputado eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP), anunciou nesta terça-feira, 1º, que vai enviar militantes para atuar no desbloqueio de estradas no País. Desde domingo, caminhoneiros alinhados ao presidente Jair Bolsonaro têm bloqueado rodovias em protesto à vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição para o Palácio do Planalto.

“Desde domingo, observamos no País travamentos que contestam o resultado eleitoral e pedem intervenção militar. Tais protestos acontecem com a complacência de forças de segurança, como a PRF”, diz nota do movimento liderado por Boulos. “Diante desse fato, a coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos Estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo o respeito ao resultado eleitoral”, afirma outro trecho do texto.

Leia também Ao vivo: Acompanhe protestos de apoiadores de Bolsonaro contra a vitória de Lula

Diante disso, a coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo o respeito às eleições. Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo. — MTST (@mtst) November 1, 2022

Na nota, o MTST também diz esperar ser “tão bem recebido quanto os bolsonaristas” pelas forças de segurança. “Nos últimos quatro anos, observamos no Brasil a construção de um governo autoritário e fascista. Foram inúmeras as manifestações de desrespeito aos princípios democráticos, com ataques à imprensa, ao livre direito de manifestação, às instituições e ao sistema eleitoral”, afirma o movimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta manhã que os pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em rodovias do País caíram de 227, às 9h04, para 220, às 10h40. Há ocorrências Distrito Federal e em 20 Estados: Amazonas, Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Os bloqueios de apoiadores de Jair Bolsonaro em estradas do País começaram ainda na noite de domingo, após a derrota do presidente para Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições 2022. Foto: José Maria Tomazela/Estadão

Na noite desta segunda-feira, 31, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o desbloqueio de rodovias . A Corte já tem maioria para confirmar a decisão do magistrado. O ministro da Justiça, Anderson Torres, também se manifestou. “Situação das paralisações nas estradas sendo monitorada minuto a minuto pela @PRFBrasil e @gov_pf. Acabo de determinar um reforço de efetivo, e de meios de apoio, a todas as ações possíveis para normalização do fluxo nas rodovias, com a brevidade que a situação requer”, escreveu Torres ontem, no Twitter. Hoje, o ministro disse que a PRF atua “ininterruptamente”.

Continua após a publicidade

Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) afirmou ontem que as paralisações de rodovias por caminhoneiros que ocorrem em vários locais do País podem gerar desabastecimento e impactar a cadeia produtiva. A bancada ressaltou que respeita o direito à manifestação, mas pediu que as rodovias sejam liberadas para cargas vivas, ração, ambulâncias e produtos de primeira necessidade.