MP dos Ministérios: veja como cada senador votou

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 1.º, a medida provisória que define os ministérios da governo Luiz Inácio Lula da Silva. O texto já havia passado na Câmara, com 337 votos favoráveis, 125 contrários e uma abstenção. No Senado, o placar foi de 51 a 19.

Para assegurar a aprovação na Câmara, o governo liberou R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares ao orçamento um dia antes de a proposta ser votada – houve uma ameaça de rebelião de deputados contra o Planalto. Somente neste ano, Lula já pagou mais de R$ 5,5 milhões em emendas, mas o Congresso quer mais, como mostrou o Estadão. Antes de a Câmara votar o texto, Lula ligou para presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para driblar a crise.

Resultado da votação desta quinta foi de 51 votos favoráveis à MP e 19 contrários Foto: Pedro França

O Senado precisava aprovar o texto até a meia-noite desta quinta-feira para que a MP não caducasse – o texto havia sido publicado no primeiro dia do governo Lula e determina a espinha dorsal da gestão, definindo um total de 37 ministérios. Se a medida provisória perdesse a validade, 17 pastas seriam extintas.

O texto aprovado é a versão do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), que desidratou as atribuições das ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Originários, comandados, respectivamente, por Marina Silva e Sônia Guajajara.

A proposta foi aprovada em comissão especial na semana passada, e atingiu também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado por Paulo Teixeira, que perdeu parte da Companhia de Nacional de Abastecimento (Conab) para a Carlos Fávaro, da Agricultura.

Confira o voto de cada senador:

Votaram não:

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) Ciro Nogueira (PP-PI) Cleitinho (Republicanos-MG) Damares Alves (Republicanos-DF) Dr. Samuel Araújo (PSD-RO) Eduardo Girão (Novo-CE) Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Hamilton Mourão (Republicanos-RS) Jaime Bagattoli (PL-RO) Jorge Seif (PL-SC) Magno Malta (PL-ES) Marcos do Val (Podemos-ES) Mecias de Jesus (Republicanos-RR) Rogerio Marinho (PL-RN) Romário (PL-RJ) Sergio Moro (União Brasil-PR) Tereza Cristina (PP-MS) Wellington Fagundes (PL-MT) Wilder Morais (PL-GO)

Votaram sim:

Alessandro Vieira (PSDB-CE) Ana Paula Lobato (PSB-MA) Angelo Coronel (PSD-BA) Augusta Brito (PT-CE) Beto Faro (PT-PA) Carlos Viana (Podemos-MG) Chico Rodrigues (PSB-RR) Cid Gomes (PDT-CE) Confúcio Moura (MDB-RO) Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) Eduardo Braga (MDB-AM) Efraim Filho (União Brasil-PB) Eliziane Gama (PSD-MA) Fabiano Contarato (PT-ES) Fernando Dueire (MDB-PE) Fernando Farias (MDB-AL) Flávio Arns (PSB-PR) Giordano (MDB-SP) Humberto Costa (PT-PE) Irajá (PSD-TO) Izalci Lucas (PSDB-DF) Jader Barbalho (MDB-PA) Jaques Wagner (PT-PA) Jayme Campos (União Brasil-MT) Jorge Kajuru (PSB-GO) Jussara Lima (PSD-PI) Laércio Oliveira (PP-SE) Leila Barros (PDT-DF) Lucas Barreto (PSD-AP) Mara Gabrilli (PSD-SP) Marcelo Castro (MDB-PI) Marcio Bittar (União Brasil-AC) Margareth Buzetti (PSD-MT) Nelsinho Trad (PSD-MS) Omar Aziz (PSD-AM) Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) Otto Alencar (PSD-BA) Paulo Paim (PT-RS) Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO) Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Renan Calheiros (MDB-AL) Rodrigo Cunha (União Brasil-AL) Rogério Carvalho (PT-SE) Soraya Thronicke (União Brasil-MS) Styvenson Valentim (Podemos-RN) Sérgio Petecão (PSD-AC) Teresa Leitão (PT-CE) Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) Weverton (PDT-MA) Zenaide Maia (PSD-RN) Zequinha Marinho (PL-PA)

Abstenção