MP Eleitoral vai reavaliar prestação de contas de ministro por apresentação de dados falsos

BRASÍLIA - O Ministério Público Eleitoral no Maranhão vai reanalisar a prestação de contas da campanha do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A decisão dos procuradores de fazer um pente-fino nas despesas do então candidato a deputado pelo União Brasil ocorre após o Estadão revelar que ele prestou informações falsas à Justiça para justificar despesas com voos de helicóptero.

Anteontem, reportagem do jornal mostrou que a lista de passageiros apresentada pelo ministro incluía um casal e a filha de dez anos, de São Paulo. A família disse que não conhece Juscelino nem trabalhou para ele. Os três aparecem em 23 supostos deslocamentos de helicóptero, de um total de 77, pagos com dinheiro público do fundo eleitoral. “Não tenho nenhuma ligação com campanha no Maranhão. Nunca fiz nada ligado ao Maranhão, nem tenho ligação com nenhum político”, afirmou à reportagem o empresário Daniel Pinheiro de Andrade. O ministro disse ter gasto R$ 385 mil com uma empresa de táxi aéreo. O então candidato a deputado gastou, ao todo, R$ 2,8 milhões na sua campanha à reeleição.

De forma reservada, integrantes do MP maranhense disseram que a revelação traz elementos novos ao caso que exigem uma reanálise dos documentos da campanha de Juscelino. Os procuradores entendem que ele não demonstrou vínculo “formal” ou “informal” com os passageiros.

Ministro das Comunicações, Juscelino Filho (UB-MA), aos risos com o senador Davi Alcolumbre (UB-AP) durante a votação que sagrou Rodrigo Pacheco presidente do Senado Foto: Weslley Galzo/Estadão

Padrinho

Desde o começo da semana, o Palácio do Planalto procurou ficar em silêncio diante das denúncias sobre Juscelino. As negociações para garantir a vitória de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na disputa à presidência do Senado contra Rogério Marinho (PL-RN) levaram ministros do governo e líderes da base aliada a evitar qualquer atrito com o grupo que indicou o ministro. Um dos padrinhos dele é o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que esteve nas articulações para reeleger Pacheco.

Ontem, Juscelino deixou sua pasta por um dia para assumir pela terceira vez uma cadeira na Câmara. Ele fez questão de ir ao Senado conversar com Alcolumbre. Descontraído, estava ao lado do “padrinho” e de Pacheco quando foi anunciada a vitória do senador por Minas Gerais. O ministro também procurou sair nas fotos ao lado do deputado Arthur Lira (PP-AL), reconduzido ao comando da Câmara.

Em vídeo que postou mais cedo nas redes, Juscelino disse que tinha a “honrosa missão” de fazer parte da equipe de Lula. “E vamos continuar lá, trabalhando muito”, afirmou. “Tive de me licenciar, para tomar posse na Câmara como deputado, mas amanhã (hoje) estarei retomando ao ministério.”

O jornal ainda revelou que Juscelino direcionou verbas do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente a oito fazendas da família dele e recebeu em seu gabinete o sócio oculto de empresa beneficiada com recursos direcionados por ele.

Recurso

As contas de Juscelino já tinham sido aprovadas, com ressalvas, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Entretanto, o Ministério Público insistiu que havia irregularidade e apresentou um recurso especial à decisão do plenário do TRE. A defesa de Juscelino Filho argumentou, no processo, que não havia falhas na documentação e que não cabiam mais questionamentos.

Para especialistas, os documentos falsos podem resultar em ação por falsidade ideológica, se comprovado o dolo do candidato, isto é, a intenção de ludibriar a Justiça Eleitoral.

Para lembrar

Fazenda

Como mostrou o Estadão, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, direcionou R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire (MA). A pedido de Juscelino, os recursos foram para a cidade que tem a irmã dele como prefeita

Obra

O gerente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Maranhão Julimar Alves da Silva Filho foi afastado do cargo após ser acusado de receber propina de um conhecido de Juscelino. Segundo a PF, Julimar recebeu R$ 250 mil da Construservice, empresa contratada para asfaltar a estrada que beneficia o ministro

Voos

Juscelino apresentou à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar com dinheiro público, do fundo eleitoral, 23 supostas viagens de helicóptero feitas durante sua campanha a deputado, no ano passado. Ao prestar contas, Juscelino informou que os voos foram feitos por “três cabos eleitorais”. O ‘Estadão’ identificou, porém, que se trata de um casal e uma criança, e a família nega conhecer o político. Com a lista falsa de passageiros, o ministro justificou o repasse de R$ 385 mil

Sócio oculto

Na segunda semana como ministro, Juscelino esteve com o sócio oculto de uma empresa que recebeu R$ 2,9 milhões do orçamento secreto direcionados por ele. O ministro omitiu a audiência da agenda oficial. No papel, o empresário Diogo Tito é dirigente do União Brasil em Codó (MA). Mas, na prática, Tito é o verdadeiro dono da Mubarak Construções, empresa beneficiada pelas emendas secretas