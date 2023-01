MPF acerta no foco da denúncia contra extremistas; leia análise

Todos concordam que a invasão e destruição das sedes dos Poderes em Brasília merece uma punição compatível com a gravidade dos atos. A investigação pela polícia começou logo após o acontecimento dos fatos, com diversas diligências para identificação e individualização das condutas dos envolvidos. Já o processo criminal contra os chamados “extremistas” foi inaugurado na segunda-feira, 16, quando o órgão responsável, o Ministério Público Federal, apresentou a primeira denúncia ao STF, inicialmente contra 39 pessoas.

O MPF requereu a condenação pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Pediu ainda para que as penas sejam aplicadas em concurso material, o que significa que a reprimenda de cada um dos delitos pode ser somada. Assim, considerando as circunstâncias, as agravantes e causas de aumento, as penas de cada um dos acusados pode variar de 11 a pouco mais de 30 anos de reclusão.

Leia também José Mucio articula conversa entre Lula e comandantes, após presidente falar em ‘perda de confiança’

Merece destaque a ausência de indicação na denúncia do crime de terrorismo. Isso se dá porque a Lei nº 13.260/2016 prevê que tal delito apenas existe quando os atos forem praticados “por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião”, o que, em princípio, não há indícios neste sentido. Acertou o MPF ao respeitar o princípio da legalidade, que exige que a lei seja interpretada de maneira literal, restrita.

Uma visão geral mostra móveis e janelas danificadas no Palácio do Planalto, após as manifestações que ocorreram na capital federa Foto: Wilton Junior/Estadão

Diante disso, se o STF entender que há elementos probatórios mínimos na acusação oferecida pelo MPF, os extremistas serão considerados réus, de modo que, chamá-los de terroristas seria mais uma figura de linguagem, eis que, pelo aspecto jurídico, constitui uma impropriedade. Para esclarecer, outro exemplo hipotético seria o mesmo que chamar de genocida eventual governante responsável por um enorme número de óbitos em uma pandemia. Neste caso, em tese, teria ocorrido crime contra a humanidade, mas não genocídio, pois este exige que sejam cometidos atos voltados à destruição de um “grupo nacional, étnico, racial ou religioso”. Sim, uma figura de linguagem para chamar atenção pela perpetração de atos gravíssimos.

De qualquer maneira, a comunidade jurídica espera que as regras processuais sejam respeitadas, independentemente dos crimes imputados. O Estado Democrático de Direito, vítima de uma tentativa deplorável, precisa se mostrar altivo, mesmo contra os seus quase-algozes. Não se pode admitir revanchismos ou excessos, até mesmo para legitimação de eventuais punições.

Ressalto que esta é uma oportunidade para que as instituições, em especial o STF, reforce os valores democráticos, transmitindo uma mensagem categórica para todos: o processo penal existe para respeitar os direitos e garantias constitucionais dos acusados, independentemente de quem sejam, seus vieses políticos ou suas intenções.

*Rodrigo Faucz é advogado criminalista habilitado no Tribunal Penal Internacional de Haia, pós-doutor em Direito e professor de processo penal da FAE