MPF recorre de decisão que mantém padrões estéticos e comportamentais em escolas públicas militares

Para o MPF, o argumento usado pelo juiz que negou a liminar em janeiro, de que não havia risco iminente ao direito dos alunos para justificar intervenção urgente do Judiciário, não procede. O órgão cita a violação do direito dos estudantes à liberdade de expressão, à intimidade e à vida privada, com a imposição de padrões militares que não tenham relação com o ensino.

O Ministério da Defesa foi procurado para comentar a ação, uma vez que ela atinge as escolas em âmbito também federal, mas ainda não se pronunciou.

Em julho de 2023, o governo federal encerrou o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, criado em 2019 pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). O encerramento do programa federal previa aos 202 colégios que adotaram o sistema a transição para o regime regular de ensino. As escolas do Acre, entretanto, têm equipes do quadro estadual, e não das Forças Armadas, portanto mantiveram o formato militar e são mantidas pelo Estado.