Múcio diz que ‘todos serão punidos, sem exceção’ e que governo Lula vai ‘inaugurar um novo tempo’

BRASÍLIA - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse ontem que o governo vai identificar e punir todos os envolvidos nos atos radicais registrados no dia 8, em Brasília. “Todos serão punidos, sem exceção”, afirmou o ministro ao Estadão. “Vamos virar a página. Esperamos que, agora, possamos inaugurar um novo tempo.”

Múcio disse ainda que espera uma nova fase de relacionamento entre o governo federal e os militares, com a chegada do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva ao comando do Exército. Anteontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocou o comandante da Força. Tomás Paiva substituiu o general Júlio Cesar de Arruda.

Ministro da Defesa, José Múcio, apresentou na noite deste sábado, 21, o novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Foto: Wilton Junior/Estadão

De acordo com o titular da Defesa, a expectativa é de que, de agora em diante, haja um distanciamento entre Executivo e militares, que devem se voltar para suas funções institucionais, como a proteção das fronteiras e a garantia da soberania nacional.

A queda de Arruda não foi um ato determinado especificamente por Lula, segundo pessoas próximas à cúpula do governo. O presidente estava contrariado desde o dia 8 com as atitudes do então comandante do Exército e fez questão de deixar isso claro para Múcio. O pedido de demissão do general, porém, não partiu do petista. Foi o ministro da Defesa que resolveu dispensar Arruda pelo que classificou como “fratura de confiança”. Múcio, no entanto, disse manter uma boa relação com o agora ex-comandante do Exército.

A demissão ocorreu após uma sucessão de atos que, no entendimento do governo Lula, se devem à insubordinação, em confronto direto às determinações do governo federal.

Primeiro, Lula obteve informações de que há fortes indícios de que o Comando Militar do Planalto, ligado ao Exército, falhou significativamente na contenção dos ataques de 8 de janeiro ao Palácio do Planalto. Depois, o presidente recebeu a informação de que houve resistência direta do Comando do Exército em permitir a prisão de golpistas no acampamento de bolsonaristas em frente ao Quartel-General em Brasília, na noite da invasão e depredação. Tanques chegaram a ser utilizados para travar a entrada da Polícia Militar.

A situação ficaria completamente insustentável após a resistência do então comandante Arruda em exonerar o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, conhecido como “coronel Cid”. Fiel escudeiro de Jair Bolsonaro e ajudante de ordens do ex-presidente, Cid foi nomeado para chefiar o 1.º Batalhão de Ações de Comando do Exército em Goiânia. Houve pressão para que essa nomeação fosse cancelada por Arruda, o que não ocorreu. Na manhã do sábado, Múcio conversou com o general e o dispensou do cargo.

Reunião

O início dessa nova fase entre o Palácio do Planalto e o Quartel-General do Exército deve começar a tomar forma nesta terça-feira, 24. O novo comandante, Tomás Paiva, anunciou que fará reunião com a cúpula militar, para tratar dos rumos e prioridades da Força.

Repercussão

Ontem, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa reagiu a declarações do ex-vice-presidente e senador eleito, general Hamilton Mourão, sobre a mudança no Exército.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Mourão criticou o governo. “Se o motivo (da demissão) foi tentativa de pedir a cabeça de algum militar (coronel Cid, aliado de Jair Bolsonaro), sem que houvesse investigação, mostra que o governo quer alimentar uma crise com as Forças e, em particular, com o Exército. Isso aí é péssimo para o País”, disse.

Barbosa pediu “respeito a todos os brasileiros”. “Poupe-nos da sua hipocrisia, do seu reacionarismo, da sua cegueira deliberada e do seu facciosismo político. ‘Péssimo para o País’ seria a continuação da baderna e insubordinação claramente inspirada e tolerada por vocês, militares”, postou.

Procurado, Mourão não respondeu até a conclusão desta edição.