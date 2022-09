‘Muito duro ver candidato mentir contra duas senadoras’, diz Tebet sobre Bolsonaro

A senadora Simone Tebet (MDB) criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, por dizer durante o debate deste sábado, 24, promovido pelo Estadão e a Rádio Eldorado, em parceria com SBT, CNN Brasil, Veja e NovaBrasil FM, que ela e Soraya Thronicke (União Brasil) votaram para derrubar veto presidencial ao orçamento secreto. Na verdade, as duas votaram em favor da manutenção do veto.

Leia também Debate foi marcado por pedidos de direito de resposta; de dez solicitações, cinco foram atendidas

“É muito duro ver candidato fabricar fake news e mentir contra duas senadoras da República”, disse Tebet ao deixar o debate.

Candidata Simone Tebet se defendeu de acusação de que ela e Soraya Thronicke votaram para derrubar veto presidencial ao orçamento secreto Foto: Alex Silva/Estadão

A candidata voltou a criticar o petista Luiz Inácio Lula da Silva por faltar ao debate. “Como é que vamos dar voto no escuro, cheque em branco para alguém que foge do debate?”, disparou a emedebista. “Os dois que pontuam as pesquisas são dois candidatos com denúncias seríssimas de corrupção”, acrescentou.

Soraya Thronicke também lamentou que o debate tenha ficado centrado em ofensas, denúncias de corrupção e na ausência de Lula. “De uma forma ou de outra eu gostaria de poder expor as nossas propostas e falar para a população brasileira que está ávida por soluções”, afirmou.

“Infelizmente o debate ficou atrelado a ofensas, à questão da corrupção e à ausência do candidato Luiz Inácio”, disse ao deixar o debate. “Precisamos nos unir e eu conclamei todos os candidatos para mostrar que não é uma questão de voto útil, mas da utilidade do voto. É despachar, primeiro o Lula que não apareceu, não tem condição, e o outro tem que ser demitido.”