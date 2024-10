Mulher é detida na região de Ribeirão Preto (SP) por jogar santinhos em porta de escola

No documento público, há registro de que a servidora pública distribuiu material de campanha durante o sábado, 5, período ainda liberado pela legislação eleitoral. “Já na madrugada de hoje (domingo), e com a finalidade de acabar a distribuição do material que havia sobrado, dirigiu-se até a entrada da Escola Municipal Doutor Jader Magalhaes Lara Fernandes e depositava o restante desse material na porta de entrada da escola”, diz trecho da ocorrência.

O boletim de ocorrência foi registrado como infração ao ao inciso 3, parágrafo 5º, do art. 39, da Lei das Eleições (9.504/ 1997). De acordo com o trecho da lei, “constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil Ufirs: a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos”.