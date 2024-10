Mulher é esfaqueada pelo ex dentro de local de votação em Aracaju

Conforme a investigação, Lauriedson Santos de Almeida invadiu a seção eleitoral e tentou matar a ex-companheira. “A vítima já havia solicitado medida protetiva contra o autor”, disse a SSP. A defesa do agressor não foi localizada.

Após ser atingida com golpe de faca, a vítima foi atendida por equipe médica no local e não corre risco de morte. Segundo depoimento da própria mulher, o ex é usuário de drogas e com histórico de violência.