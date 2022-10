‘Mulher, jovem e de fé’: Deputada estadual mais nova do País espera pela idade mínima para o mandato

Continua após a publicidade

Bolsonarista, católica, defensora da família tradicional, de valores conservadores e estudante universitária, Chiara Biondini (Progressistas), de 20 anos, foi eleita no domingo passado a deputada estadual mais jovem do País, com 34.126 votos. Sua posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porém, não ocorrerá no mesmo dia que os demais colegas, em 1.º de fevereiro de 2023, mas no dia 22, data em que ela vai completar 21 anos, idade mínima legal para o exercício do mandato parlamentar nos Estados.

Chiara é filha de Eros Biondini (PP-MG), que acumula um mandato de deputado estadual e quatro como deputado federal. No início do semestre, ela deixou a Faculdade de Administração de Empresas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e se transferiu para a capital do Estado, Belo Horizonte, para começar sua campanha.

Chiara (Progressistas) é filha do deputado Eros Biondini. Foto: Instagram/Chiarabiondinit

A nova deputada promete atuar com grupos religiosos católicos e no combate e prevenção ao uso de drogas. Sua campanha, ligada à do pai, teve o mote “mulher, jovem e de fé”.

O início das atividades da próxima legislatura da Assembleia de Minas está marcado para 1.º de fevereiro de 2023, quando serão empossados 76 deputados estaduais. Não será necessária a convocação de suplente para assumir a vaga de Chiara. O regimento interno da Casa estabelece que qualquer deputado eleito pode tomar posse até 30 dias depois da primeira reunião de uma legislatura, sem prejuízos para o seu mandato.

A deputada eleita afirmou que pretende concluir seu curso de administração de empresas em uma faculdade “particular” da capital mineira durante o mandato. Na quinta-feira passada, Chiara lembrou que acompanha as campanhas políticas do pai desde os quatro anos de idade e disse esperar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração foi feita enquanto ela aguardava a chegada de Bolsonaro a Belo Horizonte, para ato de campanha na Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), com a presença do governador reeleito Romeu Zema (Novo). “Bolsonaro é excelente e tem meu total apoio. Vou trabalhar muito pela sua reeleição. Está dando tudo certo em seu governo”, afirmou ao Estadão.

Ela disse que, como deputada estadual, pretende atuar em defesa de pautas conservadoras. “Sou totalmente contrária ao aborto e contra a descriminalização das drogas. Sou a favor da família”, disse a deputada eleita.

Chiara afirmou ainda que pretende trabalhar para a ampliação dos investimentos públicos em educação, com foco em educação financeira e empreendedorismo, além de mais recursos para a assistência a pessoas com deficiências, portadores de síndrome de Down e de transtorno do espectro autista de doenças raras.