Na cidade de São Paulo, Lula vence Jair Bolsonaro no segundo turno para presidente; veja resultados

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O petista também foi o candidato mais votado no município de São Paulo, embora tenha ficado atrás de Jair Bolsonaro (PL), no Estado.

Na cidade de São Paulo, Lula obteve 3.677.921 votos, o que corresponde a 53,54% dos votos válidos. Já Bolsonaro obteve 3.191.484 votos, o que representa 46,46% dos votos válidos.

Em SP, Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Veja o resultado completo do segundo turno das eleições 2022: apuração por Estado, cidade e zona eleitoral

A diferença entre Bolsonaro e Lula em São Paulo foi de 486.437 votos, ou 7,08%.

Resultado para presidente em São Paulo (SP)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 3.677.921 votos (53,54%)

Jair Bolsonaro (PL): 3.191.484 votos (46,46%)

Brancos: 153.859 votos (2,09%)

Nulos: 348860 votos (4,73%)

Abstenções: 1.948.461 votos (20,90%)

Continua após a publicidade

No primeiro turno, Lula já havia ficado em primeiro lugar na capital entre os candidatos, com 47,54% dos votos válidos (3.276.512 votos), enquanto Bolsonaro teve 37,99% dos votos válidos (2.618.593 votos). A diferença cresceu/caiu no segundo turno. Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) apareceu com 8,11% dos votos, seguido de Ciro Gomes (PDT, 4,32%) e Felipe D’Ávila (Novo, 0,98%).

Veja todos os resultados e as últimas notícias das eleições 2022