Na disputa por quem afugenta o eleitor, Bolsonaro segue na frente; leia análise

Pesquisas internas dos partidos começaram a mostrar, na semana passada, que a onda positiva de Jair Bolsonaro (PL) havia perdido fôlego. O Datafolha divulgado nesta quinta, 15, confirma que o presidente, pelo retrato atual, está estancado e bem atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A rejeição dele aumentou e o presidente também perdeu votos em segmentos importantes do seu eleitorado, como entre os mais ricos e no Centro-Oeste. Até entre os evangélicos, Bolsonaro oscilou para baixo.

A composição dos resultados no Datafolha sugere que o 7 de Setembro, planejado ao longo de meses pelo presidente, além de não ter ajudado, pode ter engrossado a rejeição em um caldo de mau humor Foto: Evaristo Sá/AFP

Para especialistas como Felipe Nunes, diretor da Quaest, a estratégia de buscar votos por nichos, como evangélicos, se esgotou e chegou a hora de buscar eleitores no varejo. Sob esse aspecto, o resultado é negativo para a campanha de Bolsonaro porque, para crescer, ele precisaria conquistar votos em diferentes grupos ao mesmo tempo, o que é improvável com uma rejeição tão alta e crescente.

A composição dos resultados no Datafolha sugere que o 7 de Setembro, planejado ao longo de meses pelo presidente, além de não ter ajudado, pode ter engrossado a rejeição em um caldo de mau humor que agora se soma ao ataque de um deputado bolsonarista à jornalista Vera Magalhães este último evento ainda foi não captado pelas pesquisas, o que pode pesar ainda mais na avaliação do presidente.

Pelo Datafolha, a rejeição de Bolsonaro oscilou de 51% para 53% em uma semana. A reprovação do governo também aumentou de 42% para 44%, em que pese a desaceleração da inflação, a queda no preço dos combustíveis e o caminhão de dinheiro injetado no Auxílio Brasil - os beneficiários do programa nem piscam ao dizer que preferem Lula.

Não à toa Bolsonaro vestiu a roupa da moderação nesta semana. O problema é que este conselho foi dado há meses por seus aliados do Centrão e, como se viu, ignorado. Pode-se falar muitas coisas do Centrão, mas os profissionais da política vêm se reelegendo há anos.

O quadro piora para o presidente porque Lula não jogou parado e conseguiu entrar no segmento evangélico – ele ganhou quatro pontos nesse grupo, segundo o Datafolha. E, para a frustração de bolsonaristas, a rejeição de Lula também não aumentou, apesar da aposta no antipetismo e na memória da corrupção nos governos do PT. Pelo Datafolha, a rejeição oscilou de 39% para 38%.

Portanto, olhando a eleição pela ótica invertida, Bolsonaro está 15 pontos à frente de Lula no quesito de rejeição.

É bom lembrar que, desde o início, esta campanha eleitoral é marcada pelo signo do contra – a maior parte dos eleitores diz se mover pela aversão a um ou a outro candidato. Sendo assim, na disputa por quem consegue afugentar mais o eleitor, Bolsonaro segue disparado na frente.