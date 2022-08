Na Fiesp, Lula omite operações da PF e ignora corrupção em estádios da Copa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou, nesta terça-feira, 9, denúncias de corrupção envolvendo estádios em obras da Copa do Mundo de 2014, em sua sabatina com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O petista citou um antigo relatório do TCU para dizer que não houve corrupção nos estádios. No entanto, operações da PF e do Ministério Público apontaram supostos desvios e corrupção em pelo menos dois estádios. Os casos aguardam julgamento na Justiça Eleitoral, porque havia conexão com crimes de caixa 2.

“Não sei se vocês sabem mas eu acho que uma das coisas que fizeram o País perder a Copa do Mundo da forma vergonhosa que perdeu era o clima de instabilidade que estava nesse país, que envolvia jogador, técnico, todo mundo”, disse Lula.

O ex-presidente afirmou ter tido uma conversa com Valmir Campelo, que foi ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e relator do processo de acompanhamento de obras e investimentos públicos nos estádios. “Eu queria saber em quantos estádios tinha havido corrupção, e para a minha surpresa, ele me entregou um relatório mostrando que nenhum estádio tinha havido corrupção”, disse.

Lula ainda afirmou ter indagado o ministro. “E eu disse: como você deixou durante meses e meses se vender a ideia de que a corrupção estava imperando nos estádios. Ah, porque a gente não podia falar. Se a gente falasse contra, a gente apanhava”, disse.

De fato, o Tribunal de Contas da União chegou a apontar atrasos e até aumento dos preços dos estádios em relação aos seus projetos originais. No entanto, não constatou má fé do poder público. O acompanhamento se deu durante as obras, a partir de 2012, e até pouco depois deste período.

A fala de Lula omite, no entanto, o que os anos que sucederam os trabalhos do TCU foram recheados de Operações da Polícia Federal e até mesmo denúncias formais à Justiça sobre supostos desvios e corrupção nos estádios.

No Rio Grande do Norte, por exemplo, houve investigações sobre contratos da OAS para a construção da Arena das Dunas. No Distrito Federal, investigadores chegaram a apontar superfaturamento no estádio Mané Garrincha, que custou R$ 1,5 bilhão.

No Rio, o Ministério Público chegou a ajuizar ação civil pública, em 2017, pedindo que fossem devolvidos aos cofres do Estado cerca de R$ 200 milhões superfaturados nas obras do estádio do Maracanã – o estádio foi palco da final da Copa.

O Ministério Público Federal chegou a investigar a cúpula do Corinthians em razão da construção da Arena Corinthians, em Itaquera, mas o inquérito, que tinha como base a delação da Odebrecht, foi arquivado.