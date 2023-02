‘Não deixa chegar no Supremo’ e ‘Estamos cuidando’; história do 8 de janeiro começa a ser contada

A história de violência que marcou o 8 de janeiro em Brasília começa a ser traçada com os depoimentos de personagens importantes desse episódio com um pouco mais de um mês dos ataques aos prédio dos Três Poderes. A Polícia Federal recolheu depoimentos do ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres; do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira.

Além dos depoimentos, perícias nos celulares dos políticos envolvidos encontraram mensagens que detalham o ocorrido por meio das investigações.

Confira o que se sabe até o momento

Anderson Torres: Perícia da PF em seu celular mostrou que a única ordem do então secretário de Segurança do Distrito Federal ao seu substituto foi: “Não deixe chegar no Supremo.”

Ibaneis Rocha: Mensagens em seu celular foram em tom de tranquilizar o presidente do Senado e a presidente do STF. "Estamos cuidando", escreveu à ministra Rosa.

Fábio Augusto Vieira: Segundo o depoimento do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o Exército estava "mobilizado para não permitir" a entrada da PM no Setor Militar Urbano, onde estava localizado o acampamento bolsonarista montado em Brasília, em frente ao Quartel General.

Anderson Torres

Preso por suposta omissão ante os atos golpistas no dia 8, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres, ficou em silêncio no primeiro depoimento à Polícia Federal, realizado no dia 18 de janeiro.

No segundo encontro, entretanto, o cenário foi diferente. Durante o depoimento, o ex-ministro negou ter escrito a minuta golpista apreendida na sua casa e afirmou ”não ter ideia” de quem elaborou a minuta para Bolsonaro. Torres também negou ter conversado sobre o documento com o ex-presidente. O delegado ainda afirmou que “ignorou completamente” o texto recebido, uma vez que foi classificado por ele como “tecnicamente muito ruim, com erros de português”. “Não é por ter sido encontrado na estante que teria importância”, disse.

Ex-ministro da Justiça foi preso no dia 14 de janeiro, sob suspeita de ‘omissão’ ante ataque dos radicais em Brasília Foto: Adriano Machado/REUTERS

Quanto aos ataques aos prédios dos Três Poderes, o ex-ministro ainda declarou “estranhar a facilidade” com que os extremistas invadiram e depredaram os espaços. Segundo ele, as informações recebidas não indicavam que eventuais ações radicais estavam para acontecer. Torres ainda disse que um protocolo de ações integradas foi elaborado com base nos dados disponibilizados até então. “A Secretaria de Segurança Pública não possui atribuições de responsabilidades operacionais”, disse.

Perícia da PF no celular de Torres mostrou que a única ordem do então secretário de Segurança do Distrito Federal ao seu substituto foi: “Não deixe chegar no Supremo.” A mensagem foi enviada quando os bolsonaristas radicais já haviam subido a rampa do Congresso Nacional.

Ibaneis Rocha

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), negou saber dos protestos e do risco de atos violentos do dia 8 de janeiro. Ibaneis disse que os órgãos de segurança do governo Distrito Federal estavam cientes da manifestação e prepararam um protocolo integrado de ações, que teve a participação dos responsáveis pela segurança do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o governador, a informação que lhe foi enviada é que a situação no entorno dos prédios estava controlada. Para justificar sua defesa, Ibaneis compartilhou um áudio do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em exercício, delegado Fernando de Sousa Oliveira, que disse que as coisas estavam transcorrendo de maneira “tranquila, ordeira e pacífica”.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou no dia 8 de janeiro o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), do cargo. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Ibaneis declarou que recebeu mensagens do ministro da Justiça, Flávio Dino, alertando sobre a chegada de vários ônibus com manifestantes em Brasília. Ele disse que a informação foi repassada para a Secretaria de Segurança, assim como ordens para que todas as providências fossem tomadas para esvaziar o prédio do Congresso Nacional, o primeiro a ser invadido, e para prender os vândalos.

Uma investigação nas mensagens telefônicas de Ibaneis mostram que o governador afastado tentou tranquilizar os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do STF Rosa Weber, antes das depreciações. “Não teremos problemas”, garantiu à Pacheco; “Estamos cuidando”, enviou à Rosa.

Polícia Militar do Distrito Federal

Segundo o depoimento do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, o Exército estava “mobilizado para não permitir” a entrada da PM no Setor Militar Urbano, onde estava localizado o acampamento bolsonarista montado em Brasília, em frente ao Quartel General.

Ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira foi preso preventivamente por ordem do STF. Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

“Que num dado momento, quando o Interventor já estava no terreno, falou para tentar fazer (prisões) no Setor Militar Urbano. Que o General Dutra, Comandante Militar do Planalto, entrou em contato. Que o inquirido afirmou ao General que a Policia Militar estava indo para fazer as prisões no Setor Militar Urbano. Que foi marcada uma reunião em frente à Catedral Rainha da Paz, e o Exército já estava mobilizado para não permitir a entrada da Polícia Militar”, registra trecho do depoimento do coronel.

Segundo Fávio Augusto Vieira, a PM também teve dificuldade em dissolver o acampamento em frente ao QG. De acordo com o depoimento, por três vezes, ele chegou a mobilizar homens para acabar com a mobilização, mas o Exército “impediu” essa ação.

