‘Não há razão para me dar 100% de popularidade’, diz Lula; veja vídeo

“Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade porque ainda estamos muito aquém daquilo que prometemos”, disse o presidente da República. Ele voltou a dizer que ao longo deste ano ações de seu governo iniciadas em 2023 começarão a dar resultado.

Na semana passada, pesquisa do instituto Atlas Intel apontou que 47% dos brasileiros aprovam o desempenho do petista. No estudo anterior, realizado em janeiro, o percentual era de 52%.