Não haverá terceiro turno – mas clima de campanha continuará

Confirmando as expectativas, Lula foi eleito para um terceiro mandato com margem apertada. Até agora, não se sabe qual a opinião de Bolsonaro sobre o resultado.

Em uma disputa tão acirrada, com acusações de fraude, há muito tempo se fala que fatalmente caminharíamos para um “terceiro turno”, e que acabaríamos vendo tentativas de reverter o resultado. De fato, a julgar por declarações passadas, boa parte dos apoiadores de Bolsonaro tende a ver o resultado da eleição como ilegítimo. Não tanto por causa das reclamações sobre aurna eletrônica, mas principalmente por causa das queixas sobre o papel da Justiça Eleitoral.

Mas não é correto falar em terceiro turno, nem mesmo em sentido figurado, se não há possibilidade de reversão do resultado. A eleição está definida, e o vencedor, Lula, tomará posse no dia 1º de janeiro, independente do que Bolsonaro pense a respeito. Isso foi reafirmado não só pela Justiça Eleitoral, mas também pelas lideranças do Congresso, governadores eleitos, e tantas outras lideranças políticas do país. Por mais que Bolsonaro possa reclamar da derrota, não houve nenhuma irregularidade documentada na campanha que lhe ofereça um caminho para reverter o resultado. Bolsonaro não será presidente em janeiro.

Isso não significa, porém, que o Brasil estará livre da polarização dos últimos anos. Pelo contrário; o clima de campanha, com o uso intenso de redes sociais e uma tentativa permanente de gerar narrativas favoráveis ou contrárias ao governo, provavelmente continuará. Esse foi, afinal, um dos aprendizados dos últimos quatro anos. Bolsonaro viveu em estado permanente de campanha, organizando lives semanais e mantendo uma estrutura sempre viva de comunicadores para consolidar a popularidade do governo. Recentemente, a esquerda aprendeu a fazer o mesmo. Ainda que o estilo de Lula seja completamente diferente do estilo de Bolsonaro, é difícil imaginar que o futuro governo deixe de usar as táticas de comunicação recém-desenvolvidas e deixe o campo livre para a oposição bolsonarista fustigar o governo.

O grande desafio de Lula será manter esse engajamento nas redes e na sociedade como um todo sem trair a promessa de construir um governo de união nacional. Lula será provocado em vários momentos pela oposição, a começar por protestos de caminhoneiros, mas também por parlamentares bolsonaristas e outras vozes de oposição que podem ser muito agressivas.

Depois de uma campanha tão longa e cansativa, é de se esperar alguma ressaca. A Copa do Mundo em novembro pode ajudar nesse sentido. Mas, assim que o novo governo começar, ou quando a curta lua de mel do novo presidente terminar, o clima de campanha voltará. Foi assim em 2019, e provavelmente será assim com Lula – e os aliados de frente ampla continuarão tão importantes quanto hoje para o futuro presidente.