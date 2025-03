‘Não peço para matar, só coloco na mão de Deus’, afirma Malafaia sobre Alexandre de Moraes

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, afirmou nesta quarta-feira, 12, que, ao orar, não pede “para matar” o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, mas entrega o magistrado “nas mãos de Deus”.

“Não peço para matar, não peço para nada disso não, só coloco na mão de Deus, que Deus sabe quem é que Deus quer salvar. Como é que você vai fazer uma oração ao Senhor, ao teu filho? Eu não faço, eu não faço essa oração. Deus sabe o que Deus quer. Muitas vezes Deus quer salvar um cara desse. E eu, eu vou estar combatendo contra Deus, então é melhor eu entregar na mão de Deus e fazer a minha parte de cidadão”, disse Malafaia durante uma pregação no Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro (Comerj).

Silas Malafaia. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

PUBLICIDADE Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Malafaia é um dos críticos mais ferrenhos de Moraes. Em abril do ano passado, ao organizar um ato em apoio a Bolsonaro em Copacabana, declarou que seu alvo não era o STF como instituição, mas o ministro em específico. Em 2023, durante a Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, o pastor chamou Moraes de “ditador” e o acusou de agir em “conluio” com o governo federal. Na ocasião, disse que a “casa” do ministro “iria cair pelas mãos de Deus, do povo ou do Senado”.

Malafaia também criticou a prisão preventiva de Walter Braga Netto, determinada por Moraes, classificando a decisão como “ilegal, imoral e atentatória às leis”, e fez ameaças a Moraes: “Sua hora vai chegar”, disse o pastor na época.

Moraes liberou nesta quinta-feira, 13, a denúncia do inquérito do golpe para julgamento na Primeira Turma da Corte. A votação será no dia 25 de março. Os ministros vão decidir se recebem a denúncia e abrem uma ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.