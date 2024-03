‘Não somos feministas, mas femininas’, diz deputada da Alesp em homenagem às ‘mulheres patriotas’

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizou um evento proposto pela deputada Valéria Bolsonaro (PL) em que prestou homenagem às “mulheres patriotas”. A atividade reuniu mulheres que, segundo a parlamentar, dão, todos os dias, “muito gás e força de trabalho” sem a necessidade de “fazer coisas que não agregam valor à nossa sociedade”, referindo-se a ações feministas.

Para Valéria, que preside a Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres do Parlamento Paulista, a solenidade realizada na sexta-feira, 15, homenageou mulheres que transformam o Brasil e as causas femininas, que "não têm partido e ideologia". Segundo ela, "o importante é a proteção da mulher, dos seus direitos. Por isso, eu costumo dizer que nós não somos feministas, mas femininas". Durante Sessão Solene, a secretária de Estado de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, recebeu o colar de Honra ao Mérito Legislativo. A homenageada agradeceu o reconhecimento e disse que o trabalho realizado em conjunto pela defesa dos direitos femininos representa a "luta por espaço e atitude".

Deputada Valéria Bolsonaro entregou certificados de reconhecimento às 'mulheres patriotas' ao lado de Sonaira Fernandes. Foto: Reprodução/Alesp

Além da homenagem, a atividade parlamentar agraciou outras mulheres presentes com certificados de reconhecimento. De acordo com Valéria, essas representantes mostram que conseguem “fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo” e avaliou a troca de expericências como “muito valiosa”.

Ainda esteve presente no evento a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo Cristiane Freitas, que disse, referindo-se à Sonaira, que “quando a gente passa por situações difíceis é mais fácil saber onde dói e o que precisa ser feito”. Os deputados do Partido Liberal (PL) Lucas Bove, Gil Diniz e Major Mecca também foram à solenidade.