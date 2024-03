‘Não tenho medo de qualquer julgamento’, diz Bolsonaro em ato político no Rio

Em uma das entradas da quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde ocorreu o evento, os bicheiros Rogério Andrade e Castor de Andrade – patrono da escola de samba e banqueiro do jogo do bicho morto em 1997, aos 71 anos – estampam um banner de dois metros no mezanino do “Maracanã do Samba” com a frase: “O que é nascido de Deus vence o mundo”. A menos de cem metros de lá, o ex-presidente Bolsonaro e Ramagem estrelam as peças do PL para o lançamento da pré-candidatura do delegado da Polícia Federal à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais deste ano.

Sob a frase “Um novo Rio começa agora”, Bolsonaro e Ramagem posaram no palco ao lado de aliados e correligionários na manhã deste sábado, 16, para o ato político um dia após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo dos depoimentos de militares citados no plano de golpe de Estado arquitetado, segundo indicam as investigações, pelo ex-chefe do Executivo e seus comandados.